Орієнтовна сума витрат на проведення "всенародного опитування", ініційованого президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, становитиме 103 млн гривень.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

“Дуже багато дискусій виникало навколо теми проведення так званого соціологічного опитування в день виборів, яке планує оплатити партія “Слуга народу”, – зазначила вона.

За словами Айвазовської, ОПОРА отримала інформацію від компаній, які зараз набирають людей (проводять рекрутинг) для організації цього опитування.

Так, близько 75 млн грн планується спрямувати на роботу волонтерів, які 25 жовтня працюватимуть біля входу на виборчі дільниці.

“Загальна кількість витрат, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, становить близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину. Виключно витрати на роботу і організацію роботи волонтерів біля входу на виборчі дільниці”, – розповіла Айвазовська.

Згідно з даними ОПОРи, з волонтерами планується укладати цивільно-правові договори підряду. Вони проводитимуть опитування й отримуватимуть оплату в розмірі 1200 гривень.

“Вартість компенсації, яка буде отримуватися на руки, – близько 1200 гривень. А якщо йдеться про цивільно-правові договори, то до них потрібно додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити в бюджет. Відповідно, максимальна кількість витрат орієнтовно становить 103 млн гривень, якщо ми говоримо про суму, з якої будуть ще сплачені податки, а також компенсовано 40 гривень координаторам за кожну додатково приведену людину”, – наголосила Айвазовська.

ОПОРА закликає президента Володимира Зеленського “утриматись від будь-яких форм прямої чи опосередкованої агітації на завершальному етапі виборчого процесу, у тому числі під час коментування перебігу ініційованого ним опитування”.

А Національну поліцію в ОПОРі закликають “належним чином реагувати на можливі випадки проведення забороненої законодавством України агітації під час проведення опитування”.

(На відео – з 10:10)

“Опитування Зеленського”

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.

Згодом президент озвучив всі п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Згодом у “Слузі народу” заявили, що всеукраїнське опитування, яке ініціював Володимир Зеленський, проведуть за гроші партії.