Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 28 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.

Про це вона написала у Facebook.

Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:

Літаки 29

Гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БпЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Засоби ППО 5

Наразі серед особового складу орієнтовно знищено 5300.

Заступниця міністра зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Та додала, що інформація отримується лише по завершенню бою, а бої “бувають вкрай тривалі у часі”. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді й через день.