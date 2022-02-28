Про це вона написала у Facebook.

Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:

  • Літаки 29
  • Гелікоптери 29
  • Танки 191
  • Бойові броньовані машини 816
  • Гармат 74
  • ЗРК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобільна техніка 291
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 3
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО  5

Наразі серед особового складу орієнтовно знищено 5300.

Заступниця міністра зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Та додала, що інформація отримується лише по завершенню бою, а бої “бувають вкрай тривалі у часі”. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді й через день.