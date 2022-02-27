Про це вона написала у Facebook.
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні:
- Літаки 27
- Гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармат 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
Наразі серед особового складу орієнтовно знищено 4300.
Заступниця міністра зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Та додала, що інформація отримується лише по завершенню бою, а бої “бувають вкрай тривалі у часі”. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді й через день.
- Нагадаємо, станом на ніч 27 лютого чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тисяч.
- Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “довгу боротьбу”, через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.
- 26 лютого з 19:00 для всіх, у кого “десь на Українській землі загубився російський солдат” створена гаряча телефонна лінія родичів російських солдатів та офіцерів, де вони зможуть дізнатися про їх долю.