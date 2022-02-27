Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.

Про це вона написала у Facebook.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні:

Літаки 27

Гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Наразі серед особового складу орієнтовно знищено 4300.

Заступниця міністра зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Та додала, що інформація отримується лише по завершенню бою, а бої “бувають вкрай тривалі у часі”. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді й через день.