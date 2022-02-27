Про це вона написала у Facebook.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні:

  • Літаки 27
  • Гелікоптери 26
  • Танки 146
  • Бойові броньовані машини 706
  • Гармат 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобільна техніка 30
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 2
  • Кораблі/катери 2

Наразі серед особового складу орієнтовно знищено 4300.

Заступниця міністра зауважила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Та додала, що інформація отримується лише по завершенню бою, а бої “бувають вкрай тривалі у часі”. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді й через день.