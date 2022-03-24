Про це він повідомив у своєму Instagram.
Він поділився кількома світлинами, на яких зображені діти, які перетнули кордон разом зі своїми родинами на тлі російсько-української війни.
Зокрема Орландо закликав допомогти маленьким українцям та українкам та залишив посилання на благодійний фонд UNICEF для збору коштів.
“З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF, зустрічаюся з сім’ями, які були змушені кинути все в пошуках безпеки. Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете надати. Посилання в біо”, — зазначив актор у своєму повідомлені.
- Варто зазначити, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Також у міжнародній організації з захисту прав та інтересів дітей UNICEF назвали поведінкові реакції в дитини, які можуть означати наявність психологічної травми.