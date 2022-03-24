Британський актор Орландо Блум, відомий ролями Леґоласа у "Володарі перснів" та Вільяма Тернера у "Піратах Карибського моря" зустрів родини тимчасово переміщених українців у Молдові, як представник міжнародної організації із захисту прав та інтересів дітей UNICEF.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Він поділився кількома світлинами, на яких зображені діти, які перетнули кордон разом зі своїми родинами на тлі російсько-української війни.

Зокрема Орландо закликав допомогти маленьким українцям та українкам та залишив посилання на благодійний фонд UNICEF для збору коштів.

“З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF, зустрічаюся з сім’ями, які були змушені кинути все в пошуках безпеки. Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете надати. Посилання в біо”, — зазначив актор у своєму повідомлені.