Щоденник українського гетьмана Пилипа Орлика привезуть із Франції для експозиції в Національному музеї "Гетьманська столиця" в Батурині (Чернігівщина) до 350-річчя від дня народження гетьмана.

Про це повідомили в МЗС України.

“Діаріуш” (щоденник, життєпис – ред.) Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описує як його особисте життя, так і політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII століття.

“Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної і суверенної Української держави. Це буде історична подія для України”, – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття.

Кулеба подякував своєму французькому колезі Жан Іву Ле Дріану за організацію експозиції, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

“Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу “Жодних рішень щодо України без України” та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє. Важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Російською Федерацією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України”, – сказав Кулеба.

Український міністр запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні у парламентському саміті Кримської платформи у серпні.