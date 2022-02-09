Про це повідомили в МЗС України.
“Діаріуш” (щоденник, життєпис – ред.) Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описує як його особисте життя, так і політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII століття.
“Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної і суверенної Української держави. Це буде історична подія для України”, – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття.
Кулеба подякував своєму французькому колезі Жан Іву Ле Дріану за організацію експозиції, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
“Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу “Жодних рішень щодо України без України” та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє. Важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Російською Федерацією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України”, – сказав Кулеба.
Український міністр запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні у парламентському саміті Кримської платформи у серпні.
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