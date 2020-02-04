Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель пояснив, чому платіжки за розподіл газу приходять навіть тим, хто ним не користується.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами Оржеля, українці повинні платити за транспортування газу, навіть якщо не користуються ним для того, щоб “вся структура працювала”.

“Для того, щоб весь час, в будь-який час доби, український споживач міг, й газ знаходиться під тиском, його можна отримати. … Це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати. Навіть якщо ти не споживає. Так складається тариф. Це така ж послуга, як водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою”, — заявив Оржель.

У свою чергу Андрій Герус, депутат від “Слуги народу” та голова енергетичного комітету Верховної Ради, доповнив, що такі платіжки — “помилка”, яку вже намагаються виправити.

“Є скарги, що люди фактично не отримують газ, але отримують платіжку за його транспортування. Ми будемо робити звернення на НКРЕКП, була допущена така помилка, ми сподіваємося, що вона буде виправлена, і комісія, я думаю, буде згодна. Якщо газу споживається мінімально або не споживається взагалі, ця плата повинна бути мінімальною символічною. Наприклад, якщо в квартирі є газова плита, але в ній ніхто не жив близько року, така плата повинна становити близько 4 гривень”, — сказав Герус.