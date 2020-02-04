Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що плата за послуги розподілу газу та за його споживання будуть відображатися в одній платіжці.

Про це йшлося в шоу “Свобода Слова” на телеканалі ICTV.

“Зараз напрацьовується …. Регулятор у нас незалежний, він повинен забезпечити баланс інтересів споживачів та галузі, але зараз опрацьовується, щоб не було окремих платіжок. Щоб це (плата за транспортування газу — ред.) була окрема стаття. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців”, — сказав міністр.

На відео з 9:55 хвилини

Нагадаємо, з початку року розподіл газу та його споживання оплачуються окремо. Відповідно, українцям приходять дві платіжки.