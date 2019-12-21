Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель розповів подробиці договору по газу між Україною і Росією.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, домовленість по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору ще на десять років.

За словами міністра, після досягнення угоди на політичному рівнем всі контракти повинні бути підписані між компаніями.

Оржель наголосив, що контракт включатиме мінімальний гарантований обсяг транзиту 65 млрд куб. м газу в 2020 році і 40 млрд куб. м на наступні роки (2021-2024).

Він також додав, що тариф на транспортування буде збільшуватися.