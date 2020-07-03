У листопаді в Карлових Варах (Чехія) відбудеться промо-показ фільмів, які планували продемонструвати в рамках фестивалю, який перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Variety.

У 2020 року не буде кінофестивалю офіційно. 55-й фестиваль перенесли на 2021 рік.

Замість цього в листопаді в місті проведуть промо-показ деяких фільмів, запланованих для показу в рамках фестивалю.

Захід відбудеться під назвою “Карлові Вари IFF 54½”. Він пройде з 18 по 21 листопада.

В рамках фестивалю будуть представлені 30 картин. Їх також покажуть в рамках запланованого на 2021 рік фестивалю.

Також в рамках фестивалю в чеських кінотеатрах з 3 по 11 липня будуть показувати 16 відібраних конкурсних картин.