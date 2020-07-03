Про це повідомляє Variety.
У 2020 року не буде кінофестивалю офіційно. 55-й фестиваль перенесли на 2021 рік.
Замість цього в листопаді в місті проведуть промо-показ деяких фільмів, запланованих для показу в рамках фестивалю.
Захід відбудеться під назвою “Карлові Вари IFF 54½”. Він пройде з 18 по 21 листопада.
В рамках фестивалю будуть представлені 30 картин. Їх також покажуть в рамках запланованого на 2021 рік фестивалю.
Також в рамках фестивалю в чеських кінотеатрах з 3 по 11 липня будуть показувати 16 відібраних конкурсних картин.
- У Відні відбудеться найбільший австрійський кінофестиваль Viennale, на якому вперше буде представлена програма українського кіно.