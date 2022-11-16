З 16 листопада у нещодавно звільненому Херсоні відновлює роботу відділення "Ощадбанку".

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Згідно з даними, відсьогодні у Херсоні запрацює відділення банку, яке розташоване на вулиці Чорноморській, 29а.

“У найкоротший термін команда банку провела необхідні роботи для відновлення роботи в деокупованому місті. Встановлено генератор для забезпечення електроенергією, інше обладнання для підтримки потрібних комунікацій. У відділенні відновив роботу банкомат”, – повідомили в “Ощадбанку”.

У банку нагадали, що стали першими серед фінустанов, які відновили роботу відділень на деокупованій частині Херсонщини.

Зокрема 7 листопада запрацювало відділення у селищі Нововоронцовка. Адреса – пров. Торговий, 3. Приміщення банку було відремонтовано після пошкоджень вибуховою хвилею.

“Херсонці протягом останніх місяців пережили справжній жах окупації, і ми прагнемо, щоб у місто якнайшвидше повернулось нормальне життя. Для нас дуже важливо оперативно відновити виплату пенсій, соціальної допомоги та надання інших банківських послуг на території Херсонщини. Дякую команді Ощаду, яка практично цілодобово працює над реалізацією цього завдання”, – прокоментував відкриття першого відділення в Херсоні голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.