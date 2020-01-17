Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вибачився за заяву українського посольства в Ірані від 8 січня про те, що літак МАУ розбився поблизу Тегерана нібито з технічних причин.

Відповідну заяву глава МЗС зробив, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я як міністр закордонних справ приношу вибачення за дії посольства. Це була перша реакція в стані шоку, який пережило наше посольство, прибувши на місце, де загинули наші люди, де розбився літак. Посольство зробило невелику помилку в тому, що воно подало офіційну інформацію від іранської сторони, не вказавши, що це за інформацією іранської сторони”, – наголосив Пристайко.

Міністр визнав, що посольству потрібно було тоді утриматися “від такої відповідальної заяви”.

“Єдине, що виправдовує посольство, – це те, що воно намагалося якомога швидше повідомити громадянам про те, що ця трагедія сталася. Ми спробували якомога швидше усунути цю проблему. Зняли цю заяву з сайту посольства і далі були набагато більш обережні в наших висловлюваннях”, – зазначив Пристайко.

“Ще раз я приношу вибачення в першу чергу сім’ям жертв”, – додав він.

Нагадаємо, в день аварії літака Boeing-737 посольство України в Ірані оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.

“За попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту або ракетної атаки виключається”, – говорилося в повідомленні.

Згодом коментар зник з сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді: з нього зник абзац про технічні причини катастрофи.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стверджував, що заява посольства України в Ірані була санкціонована українською владою в Києві.

“Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно”, – заявляв він.