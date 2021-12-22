Про це повідомила пресслужба компанії на сайті ТОВ Інтерстарч Україна.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про застосування штрафних санкцій до ТОВ “Інтерстарч Україна”, ПрАТ “Дніпровський КПК” та ПрАТ “Інтеркорн” на суму 283 мільйони гривень за нібито зловживання товариствами становищем на ринку первинної реалізації патоки крохмальної та сиропів протягом 2018-2020 років. Ці три компанії підконтрольні групі Roshen Europe BV.

У заяві пресслужби ТОВ “Інтерстарч Україна” йдеться, що “безпідставний та необґрунтований” висновок регулятора має суто політичний контекст – переслідування п’ятого президента України, лідера опозиційної партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, який є кінцевим бенефіціаром товариств.

“Не провівши жодних економічних та технологічних експертиз, АМКУ неправильно визначив ринок, чим штучно звузив його межі та викривив положення товариств на ньому. Зокрема, АМКУ не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної з іншими видами патоки, виробленої з іншої сировини (наприклад, пшениці), та зосередив свою увагу лише на продукції товариств”, – заявлено на сайті.

Зокрема, такі висновки регулятора порівняли з тим, якби він назвав компанію Apple монополістом з виробництва товарів iPhone – аналіз альтернатив при тому не буде здійснюватися.

“По-друге, АМКУ безпідставно залучив ПрАТ “Дніпровський КПК” та ПрАТ “Інтеркорн” у якості відповідачів у справі, застосувавши до них абсолютно незаконний та абсурдно великий штраф. Ми численні рази наголошували та пояснювали АМКУ, що ПрАТ “Дніпровський КПК” та ПрАТ “Інтеркорн” є переробниками сировини, які не здійснюють реалізацію патоки третім особам та жодним чином не впливають на формування цін”, – йдеться у заяві.

Також, речники ТОВ “Інтерстарч Україна” стверджують, що АМКУ не дали можливості компаніям представити свою позицію щодо справи – регулятор не повідомив про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Компанії не згодні з рішенням АМКУ та обіцяють добиватися скасування рішення АМКУ з метою доведення своєї добросовісності, чесності та захисту ділової репутації у всіх судових інстанціях.