Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в етері Українського радіо.

“У закладах освіти канікули мали розпочатися із 25 жовтня. Було прийнято рішення про їх перенесення, оскільки сумарний внесок школярів і педагогів в епідемічний процес — близько 10-15%. Тобто шляхом такого рішення намагаються зменшити тягар, як на систему охорони здоров’я, так і в тих областях, де є понаднормове навантаження на лікарні. […] Скоріш за все вони (канікули – ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні”, – каже Кузін.

Він наголосив, що на стаціонарному лікуванні через коронавірус наразі знаходиться 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

“Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на “умовний” карантин”, – додав головний санітарний лікар.