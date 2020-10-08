Про це повідомила пресслужба КМДА.
“Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за парти школярі повернуться за тиждень – 29 жовтня.
У КМДА додали, що наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус у освітніх закладах контрольована, але динаміка – негативна. Школи та дитячі садочки і надалі працюють за визначеним регламентом.
- Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає ймовірність перенесення осінніх канікул в школах на 10 днів раніше, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів та вибори не перетиналися.