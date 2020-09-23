Кабінет Міністрів України визначив кількість громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні – грудні 2020 року.

Відповідне розпорядження було ухвалено на сьогоднішньому засіданні КМУ.

Так, восени до Збройних сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби будуть призвані 13 570 осіб (на 1,5 тис. осіб менше, ніж планувалося раніше).

Як уточнили в пресслужбі Міноборони України, з них:

• в ЗСУ будуть призвані 7500 осіб;

• до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб;

• в Державну прикордонну службу України – 500 осіб;

• в Національну гвардію України – 4970 осіб.

На організацію призовної кампанії з бюджету виділено 65,2 млн грн.

Під час осіннього призову-2020 призивати на військову службу будуть придатних за станом здоров’я чоловіків:

• яким до дня відправлення у військову частину виповнилося 18 років;

• яким не виповнилося 27 років;

• які не мають права на звільнення і відстрочку.

Призов громадян України у віці 18-19 буде здійснюватися за їхнім бажанням і письмовою згодою.