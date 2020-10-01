Про це розповідають #Букви.
Військовий призов
До призову підлягають хлопці у віці 18-27 років. Триватиме призов до кінця цього року. Наразі до армії розраховують призвати 13 570 українців.
Громадян призовного віку, які не завершили навчання в школі, на строкову військову службу не призиватимуть.
Через епідемію коронавірусу кожному призовнику будуть проводити лабораторне тестування на COVID-19.
Відповідно до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, термін служби в армії становить:
- 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти;
- 12 місяців – для призовників з академічним ступенем магістра.
У разі оголошення воєнного стану або мобілізації, строковики не підлягають звільненню у запас і продовжують служити до прийняття рішення про демобілізацію.
Монети 25 коп. та старі банкноти
З сьогоднішнього дня виходять з обігу монети номіналом 25 копійок та гривні старих зразків до 2003 року.
Монети номіналом 25 копійок не розмінюються через вилучення минулого року з обігу монет – 1, 2 та 5 копійок.
Банкноти, введені до 2003 року, наразі складають близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.
Крім того, Нацбанк з 1 жовтня 2020 року буде вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).
Сезон опалення
У жовтні традиційно починається опалювальний сезон. Тепло в оселі українцям подають, коли впродовж трьох днів поспіль середньодобова температура опускається нижче, ніж +8 C. Зазвичай це друга половина місяця.
Газ для теплокомуненерго продаватиме “Нафтогаз” в рамках PSO (Public service obligations).
У вересні “Нафтогаз” підвищив ціну на газ для тепловиків – до 5183 грн за тисячу кубів (з ПДВ і транспортуванням). Хоча говорять, що це на 7% нижче, ніж у вересні минулого року.
Раніше компанія НАК “Нафтогаз України” анонсувала підвищення ціни на газ для побутових споживачів (для своїх клієнтів) у вересні.
Так, ціна на природний газ в рамках тарифу “Місячний” становитиме у вересні 4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Це на 1,46 грн/куб. м перевищує серпневу ціну (або приблизно на 45 %).
У рамках тарифу “Річний” ціна газу з 1 по 15 вересня, як і в серпні, становитиме 4,73 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставлення).
Але з 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб. м (подорожчає приблизно на 10 %).
У “Нафтогазі” пояснюють зростання цін підвищенням вартості газу на європейських газових хабах (яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону).
Місцеві вибори
На 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори – українці обиратимуть мерів міст, сільських голів, а також депутатів до місцевої, районної та обласної рад. 5 вересня офіційно стартував виборчий процес.
Варто зазначити, що у 2020 році правила виборчої кампанії змінилися. Партійна (пропорційна) система виборів починається в містах з населенням від 10 тисяч. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцями.
Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня.
Голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00.
Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.
Крім того, у день місцевих виборів Україна перейде на зимовий час.
Поїздки на авто за містом
З початку жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати ближнє світло фар. Так авто стає помітнішим як для інших водіїв, пішоходів.
Ця норма діє з жовтня до травня. Порушникам загрожує штраф 425 грн.