Про це повідомляється на сайті “Оскара”.

Серед номінантів були: Антоніо Бандерас за роль в драмі “Біль та слава”; Леонардо Ді Капріо – “Одного разу в Голлівуді”, Адам Драйвер – “Шлюбна історія”, Джонатан Прайс – “Два папи”, Хоакін Фенікс – “Джокер”.

Рене Зеллвегер отримала “Оскар” в номінації “Краща жіноча роль” за гру у фільмі “Джуді”.