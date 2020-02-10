Про це повідомляється на сайті “Оскара”.
Серед номінантів були: Антоніо Бандерас за роль в драмі “Біль та слава”; Леонардо Ді Капріо – “Одного разу в Голлівуді”, Адам Драйвер – “Шлюбна історія”, Джонатан Прайс – “Два папи”, Хоакін Фенікс – “Джокер”.
#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV
— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Рене Зеллвегер отримала “Оскар” в номінації “Краща жіноча роль” за гру у фільмі “Джуді”.
- Південнокорейський фільм “Паразити” отримав чотири “Оскара”. Це перший неангломовний фільм, який отримав головну статуетку за “Кращий фільм”.
- Раніше #Букви розповідали про цікаві факти нинішньої церемонії.