Про це повідомляється на сайті “Оскара”.

Серед номінантів були: Антоніо Бандерас за роль в драмі “Біль та слава”; Леонардо Ді Капріо – “Одного разу в Голлівуді”, Адам Драйвер – “Шлюбна історія”, Джонатан Прайс – “Два папи”, Хоакін Фенікс – “Джокер”.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020