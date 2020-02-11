Телетрансляцію 92-ї церемонії вручення кінопремії "Оскар", яка відбулася в ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі, подивилася рекордно низька кількість глядачів.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на компанію Nielsen, яка проводить маркетингові вимірювання в медіаіндустрії.

Так, у 2020 році трансляцію заходу переглянули 23,6 мільйона людей. Це найменша кількість телеглядачів за всю історію премії.

У порівнянні з 2019 роком, глядацька аудиторія “Оскара” скоротилася на 20 % (або приблизно на 6 мільйонів людей). Шоу удостоїлося рейтингу 5,3 у ключової аудиторії у віці від 18 до 49 років (що на 31 % нижче, ніж минулого року).

Підрахунки дослідницької компанії включають перегляди на американському телеканалі ABC, пише The Wrap. При цьому не враховувалася аудиторія, яка дивилася трансляцію церемонії на стрімінгових сервісах.

Раніше антирекорд був встановлений у 2018 році, коли церемонію вручення кінопремії подивилися 26,5 млн людей.

У 2019 році показник виріс до майже 30 мільйонів (29,6 млн). Організатори вирішили, що проведення церемонії без ведучого дозволило досягти зростання глядацької аудиторії, і зберегли такий же формат цього року. Але це не спрацювало.

Водночас “Оскар” у цьому році подивилися на 4,9 млн глядачів більше, ніж музичну премію Grammy Awards, і на 5,3 млн глядачів більше, ніж кінопремію “Золотий глобус”. П’ять років тому аудиторія “Оскара” на 18 млн глядачів перевищувала перегляди “Золотого глобуса” і на 13 млн – Grammy.