Про це йдеться в пресрелізі Google, який є в розпорядженні #Букв.

Так, якби від українських користувачів Google залежало те, хто стане володарем “Оскара”, то головну нагороду за кращий фільм отримав би психологічний трилер “Джокер”, у якого в цьому році найбільшу кількість номінацій – 11. На другому місці фільм Квентіна Тарантіно” Одного разу … в Голлівуді”, на третьому драма Мартіна Скорсезе” Ірландець”.

Повний рейтинг фільмів-номінантів від українських користувачів Google виглядає так:

  • “Джокер” / Joker
  • “Одного разу … в Голлівуді” / Once Upon a Time … in Hollywood
  • Ірландець “/ The Irishman
  • “Ford проти Ferrari” / Ford v Ferrari
  • “1917”
  • “Паразити” / Parasite
  • “Маленькі жінки” / Little Women
  • “Кролик Джоджо” / Jojo Rabbit
  • “Шлюбна історія” / Marriage Story

Нагороду за головну чоловічу роль від українців отримав би Леонардо Ді Капріо за роль в комедійній драмі Квентіна Тарантіно “Одного разу … в Голлівуді”. Друга позиція у Хоакіна Фенікса за головну роль в “Джокера”, а на третьому місці – іспанський актор Антоніо Бандерас за роль в драмі Педро Альмодовара “Біль і слава”.

  • Леонардо Ді Капріо (“Одного разу … в Голлівуді”)
  • Хоакін Фенікс (“Джокер”)
  • Антоніо Бандерас (“Біль і слава”)
  • Адам Драйвер (“Шлюбна історія”)
  • Джонатан Прайс (“Два Папи”)

Нагороду за головну жіночу роль українці б присудили Скарлетт Йоханссон за роль у фільмі “Шлюбна історія”. За нею йдуть Шарліз Терон ( “Скандал”) і Рене Зеллвегер, яка зіграла роль зірки Голлівуду Джуді Гарленд у драмі “Джуді”.

  • Скарлетт Йоханссон ( “Шлюбна історія”)
  • Шарліз Терон ( “Скандал”)
  • Рене Зеллвегер ( “Джуді”)
  • Сірша Ронан ( “Маленькі жінки”)
  • Синтія Еріво ( “Гаррієт”)

Також ми проаналізували, якими мультфільмами – номінантами в категорії “Кращий повнометражний анімаційний фільм” найбільше цікавилися українські користувачі Google. Тут лідером стала анімація “Як приручити дракона 3. Прихований світ”.

Інші позиції виглядають таким чином:

  • “Як приручити дракона 3. Прихований світ” / How to Train Your Dragon: The Hidden World
  • “Історія іграшок 4” / Toy Story 4
  • “Втрачене ланка” / Missing Link
  • “Клаус” / Klaus
  • “Я втратив своє тіло” / I Lost My Body

Збіглися переваги українських користувачів Google і членів Американської кіноакадемії, ми дізнаємося вже в неділю 9 лютого (в ніч на понеділок, по Києву).

  • Раніше Асоціація “Американська гільдія продюсерів” вибрала історичну драму “1917” режисера Сема Мендеса кращим фільмом 2019 року.