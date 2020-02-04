Компанія Google напередодні церемонії вручення нагород премії "Оскар" проаналізувала запити українських користувачів, щоб дізнатися, хто з номінантів цього року в основних категоріях користувався найбільшою популярністю.

Про це йдеться в пресрелізі Google, який є в розпорядженні #Букв.

Так, якби від українських користувачів Google залежало те, хто стане володарем “Оскара”, то головну нагороду за кращий фільм отримав би психологічний трилер “Джокер”, у якого в цьому році найбільшу кількість номінацій – 11. На другому місці фільм Квентіна Тарантіно” Одного разу … в Голлівуді”, на третьому драма Мартіна Скорсезе” Ірландець”.

Повний рейтинг фільмів-номінантів від українських користувачів Google виглядає так:

“Джокер” / Joker

“Одного разу … в Голлівуді” / Once Upon a Time … in Hollywood

Ірландець “/ The Irishman

“Ford проти Ferrari” / Ford v Ferrari

“1917”

“Паразити” / Parasite

“Маленькі жінки” / Little Women

“Кролик Джоджо” / Jojo Rabbit

“Шлюбна історія” / Marriage Story

Нагороду за головну чоловічу роль від українців отримав би Леонардо Ді Капріо за роль в комедійній драмі Квентіна Тарантіно “Одного разу … в Голлівуді”. Друга позиція у Хоакіна Фенікса за головну роль в “Джокера”, а на третьому місці – іспанський актор Антоніо Бандерас за роль в драмі Педро Альмодовара “Біль і слава”.

Леонардо Ді Капріо (“Одного разу … в Голлівуді”)

Хоакін Фенікс (“Джокер”)

Антоніо Бандерас (“Біль і слава”)

Адам Драйвер (“Шлюбна історія”)

Джонатан Прайс (“Два Папи”)

Нагороду за головну жіночу роль українці б присудили Скарлетт Йоханссон за роль у фільмі “Шлюбна історія”. За нею йдуть Шарліз Терон ( “Скандал”) і Рене Зеллвегер, яка зіграла роль зірки Голлівуду Джуді Гарленд у драмі “Джуді”.

Скарлетт Йоханссон ( “Шлюбна історія”)

Шарліз Терон ( “Скандал”)

Рене Зеллвегер ( “Джуді”)

Сірша Ронан ( “Маленькі жінки”)

Синтія Еріво ( “Гаррієт”)

Також ми проаналізували, якими мультфільмами – номінантами в категорії “Кращий повнометражний анімаційний фільм” найбільше цікавилися українські користувачі Google. Тут лідером стала анімація “Як приручити дракона 3. Прихований світ”.

Інші позиції виглядають таким чином:

“Як приручити дракона 3. Прихований світ” / How to Train Your Dragon: The Hidden World

“Історія іграшок 4” / Toy Story 4

“Втрачене ланка” / Missing Link

“Клаус” / Klaus

“Я втратив своє тіло” / I Lost My Body

Збіглися переваги українських користувачів Google і членів Американської кіноакадемії, ми дізнаємося вже в неділю 9 лютого (в ніч на понеділок, по Києву).