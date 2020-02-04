Про це йдеться в пресрелізі Google, який є в розпорядженні #Букв.
Так, якби від українських користувачів Google залежало те, хто стане володарем “Оскара”, то головну нагороду за кращий фільм отримав би психологічний трилер “Джокер”, у якого в цьому році найбільшу кількість номінацій – 11. На другому місці фільм Квентіна Тарантіно” Одного разу … в Голлівуді”, на третьому драма Мартіна Скорсезе” Ірландець”.
Повний рейтинг фільмів-номінантів від українських користувачів Google виглядає так:
- “Джокер” / Joker
- “Одного разу … в Голлівуді” / Once Upon a Time … in Hollywood
- Ірландець “/ The Irishman
- “Ford проти Ferrari” / Ford v Ferrari
- “1917”
- “Паразити” / Parasite
- “Маленькі жінки” / Little Women
- “Кролик Джоджо” / Jojo Rabbit
- “Шлюбна історія” / Marriage Story
Нагороду за головну чоловічу роль від українців отримав би Леонардо Ді Капріо за роль в комедійній драмі Квентіна Тарантіно “Одного разу … в Голлівуді”. Друга позиція у Хоакіна Фенікса за головну роль в “Джокера”, а на третьому місці – іспанський актор Антоніо Бандерас за роль в драмі Педро Альмодовара “Біль і слава”.
- Леонардо Ді Капріо (“Одного разу … в Голлівуді”)
- Хоакін Фенікс (“Джокер”)
- Антоніо Бандерас (“Біль і слава”)
- Адам Драйвер (“Шлюбна історія”)
- Джонатан Прайс (“Два Папи”)
Нагороду за головну жіночу роль українці б присудили Скарлетт Йоханссон за роль у фільмі “Шлюбна історія”. За нею йдуть Шарліз Терон ( “Скандал”) і Рене Зеллвегер, яка зіграла роль зірки Голлівуду Джуді Гарленд у драмі “Джуді”.
- Скарлетт Йоханссон ( “Шлюбна історія”)
- Шарліз Терон ( “Скандал”)
- Рене Зеллвегер ( “Джуді”)
- Сірша Ронан ( “Маленькі жінки”)
- Синтія Еріво ( “Гаррієт”)
Також ми проаналізували, якими мультфільмами – номінантами в категорії “Кращий повнометражний анімаційний фільм” найбільше цікавилися українські користувачі Google. Тут лідером стала анімація “Як приручити дракона 3. Прихований світ”.
Інші позиції виглядають таким чином:
- “Як приручити дракона 3. Прихований світ” / How to Train Your Dragon: The Hidden World
- “Історія іграшок 4” / Toy Story 4
- “Втрачене ланка” / Missing Link
- “Клаус” / Klaus
- “Я втратив своє тіло” / I Lost My Body
Збіглися переваги українських користувачів Google і членів Американської кіноакадемії, ми дізнаємося вже в неділю 9 лютого (в ніч на понеділок, по Києву).
- Раніше Асоціація “Американська гільдія продюсерів” вибрала історичну драму “1917” режисера Сема Мендеса кращим фільмом 2019 року.