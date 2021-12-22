Представники Американської кіноакадемії оголосили, які стрічки потрапили до шорт-листа премії "Оскар-2022". Український фільм Наталки Ворожбит до цього переліку не увійшов.

Про це повідомили в Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Шорт-лист оголосили у 10 категоріях: документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний художній фільм, макіяж та зачіски, музика (оригінальна партитура), музика (оригінальна пісня), короткометражний анімаційний фільм, короткометражний фільм у прямому ефірі, звукові та візуальні ефекти.

Церемонія нагородження відбудеться вже за новим форматом.

За всю історію “Оскара” Американська кіноакадемія лише 5 разів змінювала дату проведення шоу. У 1938 році кіноподію перенесли через повені в Каліфорнії, у 1968 – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а у 1981 – через замах на президента Рейгана. У 2021 році дата була перенесена на два місяці через пандемію COVID-19.

До 94-тої церемонії будуть допущені лише фільми, випущені з 1 березня до 31 грудня 2021 року. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео “Оскара-2022”.

Шорт-лист Оскара-2022: повний список

Найкращий документальний фільм

Ascension / Вознесіння

Attica / Аттика

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry / Біллі Айліш: Трохи розмитий світ

Faya Dayi / Файя Дайі

The First Wave / Перша хвиля

Flee / Втікати

In the Same Breath / На одному диханні

Julia / Джулія

President / Президент

Procession / Процесія

The Rescue / Рятувальник

Simple as Water / Просто як вода

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) / Літо душі

The Velvet Underground / Історія The Velvet Underground

Writing with Fire / Написання з вогнем

Найкращий короткометражний документальний фільм

Águilas / Орли

Audible / Виразний

A Broken House / Зламаний дім

Camp Confidential: America’s Secret Nazis / Конфіденційний табір: таємні нацисти Америки

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker / Закодовано: Приховане кохання Дж. К. Лейендекера

Day of Rage / День люті

The Facility / Об’єкт

Lead Me Home / Відведи мене додому

Lynching Postcards: “Token of a Great Day” / Листівки лінчування: “Знак великого дня”

The Queen of Basketball / Королева баскетболу

Sophie & the Baron / Софі і барон

Takeover / ​Поглинання

Terror Contagion / Зараження терором

Three Songs for Benazir / Три пісні для Беназір

When We Were Bullies / Коли ми були хуліганами

Найкращий міжнародний художній фільм

Austria, Great Freedom / Австрія, Велика свобода

Belgium, Playground / Бельгія, Дитячий майданчик

Bhutan, Lunana: A Yak in the Classroom / Бутан, Лунана: Як у класі

Denmark, Flee / Данія, Втікати

Finland, Compartment No. 6 / Фінляндія, Відсік №6

Germany, I’m Your Man / Німеччина, Неідеальний чоловік

Iceland, Lamb / Ісландія, Агнець

Iran, A Hero / Іран, Герой

Italy, The Hand of God / Італія, Рука Бога

Japan, Drive My Car / Японія, Сядь за кермо моєї машини

Kosovo, Hive / Косово, Вулик

Mexico, Prayers for the Stolen / Мексика, Молитви за вкрадених

Norway, The Worst Person in the World / Норвегія, Найгірша людина у світі

Panama, Plaza Catedral / Панама, Катедральна площа

Spain, The Good Boss / Іспанія, Хороший бос

Найкращий грим та зачіски

Coming 2 America / Поїздка в Америку 2

Cruella / Круелла

Cyrano / Сірано

Dune / Дюна

The Eyes of Tammy Faye / Очі Таммі Фей

House of Gucci / Дім Ґуччі

Nightmare Alley / Алея жаху

No Time to Die / 007: Не час помирати

The Suicide Squad / Загін самогубців: Місія навиліт

West Side Story / Вестсайдська історія

Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)

Being the Ricardos / Бути Рікардо

Candyman / Кендімен

Don’t Look Up / Не дивився вгору

Dune / Дюна

Encanto / Енканто

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun / “Французький вісник” від “Ліберті, Канзас Івнінґ Сан”

The Green Knight / Легенда про Зеленого лицаря

The Harder They Fall / Гірка помста

King Richard / Король Річард: Виховуючи чемпіонок

The Last Duel / Остання дуель

No Time to Die / 007: Не час помирати

Parallel Mothers / Паралельні матері

The Power of the Dog / У руках пса

Spencer / Спенсер: Таємниця принцеси Діани

The Tragedy of Macbeth / Макбет

Найкращий саундтрек до фільму

So May We Start? – Annette / Аннетт

Down To Joy – Belfast / Белфаст

Right Where I Belong – Brian Wilson: Long Promised Road / Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога

Automatic Woman – Bruised / Синці

Dream Girl – Cinderella / Попелюшка

Beyond The Shore – CODA / CODA: У ритмі серця

The Anonymous Ones – Dear Evan Hansen / Дорогий Еван Хансен

Just Look Up – Don’t Look Up / Не дивися вгору

Dos Oruguitas – Encanto / Енканто

Somehow You Do – Four Good Days / Чотири добрі дні

Guns Go Bang – The Harder They Fall / Гірка помста

Be Alive – King Richard / Король Річард: Виховуючи чемпіонок

No Time To Die – No Time to Die / 007: Не час помирати

Here I Am (Singing My Way Home) – Respect / Повага

Your Song Saved My Life – Sing 2 / Співай 2

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Affairs of the Art / Справи мистецтва

Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice / Angakusajaujuq: Учень шамана

Bad Seeds / Погане насіння

Bestia / Бестія

Boxballet / Боксбалет

Flowing Home / Потік додому

Mum Is Pouring Rain / Мати ллє дощ

The Musician / Музикант

Namoo / Наму

Only a Child / Тільки дитина

Robin Robin / Робін Робін

Souvenir Souvenir / Сувенір Сувенір

Step into the River / Крок у річку

Us Again / Ми знову

The Windshield Wiper / Склоочисник

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Ala Kachuu – Take and Ru / Ала Качуу — Бери та біжи

Censor of Dreams / Цензор снів

The Criminals / Злочинці

Distances / Відстані

The Dress / Сукня

Frimas / Фрімас

Les Grandes Claques / Як ті, яких я колись знав

The Long Goodbye / Довге прощання

“On My Mind / У моїх думках

Please Hold / Будь ласка, тримайся

Stenofonen / Стенофонен

Tala’vision / Tala’vision

Under the Heavens / Під небесами

When the Sun Sets / Коли сідає сонце

You’re Dead Helen / Ти мертва, Хелен

Найкращий звук

Belfast/ Белфаст

Dune/ Дюна

Last Night in Soho/ Минулої ночі у Сохо

The Matrix Resurrections/ Матриця: Воскресіння

No Time to Die / 007: Не час помирати

The Power of the Dog / У руках пса

A Quiet Place Part II/ Тихе місце 2

Spider-Man: No Way Home/ Людина-павук: Додому шляху нема

tick, tick…BOOM!/ Тік-так, бум!

West Side Story/ Вестсайдська історія

Найкращі візуальні ефекти

Black Widow / Чорна вдова

Dune / Дюна

Eternals / Вічні

Free Guy / Персонаж

Ghostbusters: Afterlife / Мисливці на привидів: З того світу

Godzilla vs. Kong / Ґодзілла проти Конга

The Matrix Resurrections / Матриця: Воскресіння

No Time to Die / 007: Не час помирати

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Шан-Чі та легенда десяти кілець

Spider-Man: No Way Home / Людина-павук: Додому шляху нема

Українська кінострічка режисерки Наталки Ворожбит під назвою “Погані дороги” потрапила у лонг-лист премії “Оскар” у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”. Кінострічка, на жаль, не змогла вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п’ятнадцятку найкращих в шорт-листі.

Окрім “Поганих доріг” участь у національному відборі брали ще 4 фільми: “Відблиск” Валентина Васяновича та “Носоріг” Олега Сенцова, прем’єра яких відбулася на Венеційського кінофестивалі, а також “СТОП-ЗЕМЛЯ” Катерини Горностай, “Чому я живий” Віллена Новака.