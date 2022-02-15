Академія кінематографічних мистецтв та наук вперше проводить голосування серед глядачів за улюблений фільм 2021 року. Воно триватиме до 3 березня.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Починаючи з цього понеділка, користувачі Twitter зможуть проголосувати за улюблену стрічку 2021-го за допомогою хештегу #OscarsFanFavorite. І хоча фільм-переможець не вважатиметься лауреатом “Оскара”, його оголосять під час офіційного прямого етеру 27 березня.

“Ми раді співпрацювати з Twitter, щоб допомогти створити зацікавлену та небійдужу цифрову аудиторію напередодні цьогорічної церемонії. Завдяки подібним акціям користувачі соціальних мереж у всьому світі тепер мають більше можливостей брати участь у шоу в режимі реального часу, знайти однодумців та стати частиною того досвіду, який раніше був неможливий”, – заявила Меріл Джонсон, віцепрезидент з цифрового маркетингу в Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Крім того, 5 випадкових учасників голосування отримають абонемент в кіно на рік, підписку на стримінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з музею Академії кіномистецтв. Ще трьом оплатять поїздку на наступну церемонію “Оскара” у 2023 році.