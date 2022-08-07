Про це повідомляє “Суспільне“.
Вранці акторка відвідала дитячу лікарню “Охматдит”, де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Честейн також відвідала дітей з Херсона та Чернігова, які проходять лікування.
Окрім цього, голівудська зірка відвідала звільнений від російських окупантів Ірпінь, там вона поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом.
У закритому форматі Джесіка Честейн провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Глава держави зауважив, що завдяки візитам таких відомих людей світ “ще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду” про те, що відбувається в Україні.
Раніше акторка опублікувала фото вагітних українських жінок, які мусили народжувати у бомбосховищах. Так вона хотіла привернути увагу світу до війни в Україні.
У 2022 році Джессіка Честейн стала володаркою найпрестижнішої премії кіноакадемії США Оскар. Вона здобула перемогу у категорії “Найкраща жіноча роль”.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабної війни РФ проти України багато відомих осіб вже засвідчили власну підтримку українському народу. Візит американського кіноактора, продюсера та сценариста Бена Стіллера вкотре підтвердив позицію цивілізованого світу. Актор також відвідав Ірпінь та Макарів, котрі пережили тимчасову окупацію російськими військами.
- Під час візиту американської акторки Анджеліни Джолі до Львова їй подарували каблучку від українського виробника.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря, де Джонсонові подарували ікону Божої Матері з бурштину.