7 серпня американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн відвідала столицю України, вона також зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Вранці акторка відвідала дитячу лікарню “Охматдит”, де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Честейн також відвідала дітей з Херсона та Чернігова, які проходять лікування.

Окрім цього, голівудська зірка відвідала звільнений від російських окупантів Ірпінь, там вона поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом.

У закритому форматі Джесіка Честейн провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави зауважив, що завдяки візитам таких відомих людей світ “ще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду” про те, що відбувається в Україні.

Раніше акторка опублікувала фото вагітних українських жінок, які мусили народжувати у бомбосховищах. Так вона хотіла привернути увагу світу до війни в Україні.

У 2022 році Джессіка Честейн стала володаркою найпрестижнішої премії кіноакадемії США Оскар. Вона здобула перемогу у категорії “Найкраща жіноча роль”.