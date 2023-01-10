Оскароносний режисер фільмів «Артист» та «Агент 117: Місія в Ріо» Мішель Хазанавічус передав 125 тисяч євро на відбудову лікарні в Ізюмі

Відомий французький кінорежисер, кіносценарист та лауреат премії “Оскар” Мішель Хазанавічус перерахував 125 тисяч євро у фундацію Олени Зеленської на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили російські армійці.

Про це #Буквам повідомила пресслужба Олени Зеленської.

Відтак, французький кінорежисер організував благодійний аукціон, в якому взяли участь десятки представників кіноіндустрії зі всього світу. Для лотів вони представили на аукціоні свої особисті речі.

Наприклад, американський актор та продюсер Том Хенкс надав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, а французька кіноакторка Катрін Денев – власну косметичку, Ален Делон – фотографію з кінофільму “Басейн”, надруковану на дереві, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.

Своєю чергою, музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив на аукціон шолом робота з фільму Daft Punk’s Electroma.

Загалом під час проведення аукціону було зібрано 250 тисяч євро. З них половину Мішель Хазанавічус спрямував на ініціативу UNITED24, а іншу половину – в фундацію Олени Зеленської.

За словами, фанцузького кінорежисера, не лише Франція, але й увесь світ має почути історії про Україну та її громадян.

“Опір, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що історії про це потрібно розповідати людям (у Франції та світі, – ред.). Це ті цінності, які дали змогу вашій країні перемогти велику та могутню Росію. Нам потрібні ці цінності, ми повинні вірити, що вони все ще існують, і бачити, що вони ще мають цінність в цьому світі,” – розповів Мішель Хазанавічус.

Своєю чергою, перша леді України подякувала Мішелю Хазанавічусу за цей внесок: “Ви зробили неоціненний подарунок усім, чиї життя залежать від цієї лікарні”.

Варто зазначити, що нещодавно Олена Зеленська презентувала фундацію під час свого візиту до Парижа, також вона розповіла гостям заходу про місію та проєкти фундації – зокрема, відбудову лікарні в Ізюмі.

“Скільки б ми не робили для порятунку українців, війна триває. Перед нами постійно, кожен день, постають нові виклики”, – звернулась вона до видатних діячів Франції.

Ініціатива залучає кошти від іноземного бізнесу, міжнародних агенцій та фондів, заради відновлення людського капіталу України. Фундація Олени Зеленської прагне стати провідником між небайдужими людьми зі всього світу та українцями, що постраждали від російської воєнної агресії.

Зараз допомога Ізюмській міській лікарні, яка слугувала опорним медичним закладом для майже 150 тисяч осіб – основний пріоритет у діяльності фундації. Корпуси лікарні частково знищено, а вціліле медичне обладнання розікрали російські війська.

За словами Олени Зеленської, лікарню потрібно відбудовувати вже зараз, адже мешканці Харківської області щодня підриваються на мінах, тому їм необхідна невідкладна допомога.



















Оскароносний режисер фільмів «Артист» та «Агент 117: Місія в Ріо» Мішель Хазанавічус передав 125 тисяч євро на відбудову лікарні в Ізюмі // 10 фото

Довідково. Фундація Олени Зеленської – це гуманітарна ініціатива першої леді України, спрямована на залучення іноземних інвестицій у відновлення та покращення життя людей в Україні, завдяки підтримці партнерів та фондів з країн-союзників.

Мішель Хазанавічус – французький режисер, сценарист та актор. Широко відомий завдяки своєму фільму “Артист”, за який він отримав “Оскара” у номінації “Найкраща режисерська робота”.