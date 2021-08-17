Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Дениса Осмоловського, який брав участь в конкурсі на голову Бюро економічної безпеки, а тепер домагається оскарження його проведення.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Дениса Осмоловського до Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України. … Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач вимагає визнати протиправним рішення Комісії про організацію тестування, затвердження зразків завдань, формули рейтингування кандидатів, проведення перевірок передбачених ЗУ “Про запобігання корупції” та ЗУ “Про очищення влади” тощо.

“Позивач вважає, що оскаржуваним рішенням було протиправно розширено обсяг повноважень Конкурсної комісії”, — зазначили в ОАСК.

Це вже другий позов Осмоловського. В першому він оскаржує утворення Бюро економічної безпеки України.

Осмоловський, який є позивачем в справі, брав участь у конкурсі на посаду очільника БЕБ. Він 10 років працював в Державній податковій адміністрації в Києві, потім — у Чернігівській області. Останні 10 років займається адвокатською діяльністю.