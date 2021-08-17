Про це повідомляє пресслужба суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Дениса Осмоловського до Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України. … Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що позивач вимагає визнати протиправним рішення Комісії про організацію тестування, затвердження зразків завдань, формули рейтингування кандидатів, проведення перевірок передбачених ЗУ “Про запобігання корупції” та ЗУ “Про очищення влади” тощо.
“Позивач вважає, що оскаржуваним рішенням було протиправно розширено обсяг повноважень Конкурсної комісії”, — зазначили в ОАСК.
Це вже другий позов Осмоловського. В першому він оскаржує утворення Бюро економічної безпеки України.
Осмоловський, який є позивачем в справі, брав участь у конкурсі на посаду очільника БЕБ. Він 10 років працював в Державній податковій адміністрації в Києві, потім — у Чернігівській області. Останні 10 років займається адвокатською діяльністю.
- Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Олександр Данилюк оскаржує конкурс через суд.
- Конкурсна комісія вже провела співбесіди з 12 кандидатами на місце очільника відомства. Було відібрано трьох кандидатів.