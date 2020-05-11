Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.

#Букви розповідають, які ще місця можуть відвідувати українці.

Так, з 11 травня дозволено:

відвідувати парки, сквери, зони відпочинку лісопаркової зони і прибережні зони;

дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

кафе і ресторани можуть працювати на виніс;

в закладах громадського харчування відкриваються літні майданчики під відкритим небом;

торгувати непродовольчими товарами в магазинах, зокрема тих, що розташовані в ТРЦ;

відкриваються музеї, історико-культурні заповідники;

українці можуть ходити в приватні стоматології, салони краси і перукарні, заклади побутового обслуговування.

Крім того, дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів, психологів. Відновлюють діяльність офіси ЗМІ.

Також дозволяється кіно- і відеозйомка, театральні та музичні репетиції до 50 осіб в колективі і без присутності глядачів.

Важливо зазначити, що діяльність перерахованих вище установ і організацій дозволяється за умови дотримання карантинних заходів: регулярна дезінфекція, масковий режим, дотримання соціальної дистанції.

Що заборонено?

При цьому під забороною залишаються фудкорти і зони розваг в ТРЦ;

кінотеатри та театри;

метрополітен;

громадський транспорт без спецперепусток;

приміське і міжобласне транспортне сполучення;

регулярне залізничне і авіасполучення;

спортзали і фітнес-центри;

університети, школи, дитячі садки;

масові заходи.

Під забороною залишається перебування на вулиці групами більш, ніж дві особи (крім супроводу дітей). У громадських місцях обов’язково повинен дотримуватися маскового режиму, на вулицю слід виходити тільки з документами.

Метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.