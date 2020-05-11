#Букви розповідають, які ще місця можуть відвідувати українці.
Так, з 11 травня дозволено:
- відвідувати парки, сквери, зони відпочинку лісопаркової зони і прибережні зони;
- дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
- кафе і ресторани можуть працювати на виніс;
- в закладах громадського харчування відкриваються літні майданчики під відкритим небом;
- торгувати непродовольчими товарами в магазинах, зокрема тих, що розташовані в ТРЦ;
- відкриваються музеї, історико-культурні заповідники;
- українці можуть ходити в приватні стоматології, салони краси і перукарні, заклади побутового обслуговування.
Крім того, дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів, психологів. Відновлюють діяльність офіси ЗМІ.
Також дозволяється кіно- і відеозйомка, театральні та музичні репетиції до 50 осіб в колективі і без присутності глядачів.
Важливо зазначити, що діяльність перерахованих вище установ і організацій дозволяється за умови дотримання карантинних заходів: регулярна дезінфекція, масковий режим, дотримання соціальної дистанції.
Що заборонено?
При цьому під забороною залишаються фудкорти і зони розваг в ТРЦ;
- кінотеатри та театри;
- метрополітен;
- громадський транспорт без спецперепусток;
- приміське і міжобласне транспортне сполучення;
- регулярне залізничне і авіасполучення;
- спортзали і фітнес-центри;
- університети, школи, дитячі садки;
- масові заходи.
Під забороною залишається перебування на вулиці групами більш, ніж дві особи (крім супроводу дітей). У громадських місцях обов’язково повинен дотримуватися маскового режиму, на вулицю слід виходити тільки з документами.
Метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.