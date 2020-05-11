#Букви розповідають, які ще місця можуть відвідувати українці.

Так, з 11 травня дозволено:

  • відвідувати парки, сквери, зони відпочинку лісопаркової зони і прибережні зони;
  • дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
  • кафе і ресторани можуть працювати на виніс;
  • в закладах громадського харчування відкриваються літні майданчики під відкритим небом;
  • торгувати непродовольчими товарами в магазинах, зокрема тих, що розташовані в ТРЦ;
  • відкриваються музеї, історико-культурні заповідники;
  • українці можуть ходити в приватні стоматології, салони краси і перукарні, заклади побутового обслуговування.

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Крім того, дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів, психологів. Відновлюють діяльність офіси ЗМІ.

Також дозволяється кіно- і відеозйомка, театральні та музичні репетиції до 50 осіб в колективі і без присутності глядачів.

Важливо зазначити, що діяльність перерахованих вище установ і організацій дозволяється за умови дотримання карантинних заходів: регулярна дезінфекція, масковий режим, дотримання соціальної дистанції.

Що заборонено?

При цьому під забороною залишаються фудкорти і зони розваг в ТРЦ;

  • кінотеатри та театри;
  • метрополітен;
  • громадський транспорт без спецперепусток;
  • приміське і міжобласне транспортне сполучення;
  • регулярне залізничне і авіасполучення;
  • спортзали і фітнес-центри;
  • університети, школи, дитячі садки;
  • масові заходи.

Під забороною залишається перебування на вулиці групами більш, ніж дві особи (крім супроводу дітей). У громадських місцях обов’язково повинен дотримуватися маскового режиму, на вулицю слід виходити тільки з документами.

Метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

  • Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
  • Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.