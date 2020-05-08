З 12 травня влада Києва розпочне вводити перший етап ослаблення карантинних обмежень. Але відкриється і запрацює далеко не все.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Так, із 12 травня в Києві відкриють:

• непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі;

• салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування населення в об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці). При цьому будуть закриті для відвідування: лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату-салони і т.д.;

• літні і сезонні відкриті майданчики кафе і ресторанів з дотриманням умов безпеки;

• парки і сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується). При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено;

• невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): при дотриманні вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м і не більше 1 клієнта на 10 кв. м;

• адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі приміщення;

• автокінотеатри.

Музеї, як і інші установи культури, можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих установах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники (проте після ухвалення рішення органом управління і дотримуючись протиепідемічних обмежень).

Раніше було дозволено приготування їжі і/або чайних, кавових напоїв та їх продаж у стаціонарних і пересувних МАФах закритого типу із застосуванням кур’єрської доставки і реалізації “на винос”.

При цьому низка заборон і протиепідемічних обмежень після 12 травня продовжить діяти. Так, закритими для відвідування залишаться:

• школи, дитячі садки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;

• театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв під відкритим небом), читальні зали бібліотек тощо;

• розважальні центри і розважальні зони;

• розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати і т.д.);

• спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;

• установи побутового обслуговування населення (лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату-салони і т.п.);

• ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;

• торгово-розважальні центри і непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м (ТРЦ будуть відкривати під час другого етапу зняття обмежень);

• заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі, і на автозаправних станціях (дозволено працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог).

Залишається забороненою реалізація в торгових закладах, МАФах алкогольних, в тому числі слабоалкогольних, напоїв на розлив. Також продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів. Залишаються закритими дитячі та спортивні майданчики.

Максимально обмеженою залишається:

• робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку;

• проведення капітальних ремонтів в об’єктах житлового фонду (в т.ч. нежитлових приміщень у житлових будинках);

• проведення планових заходів щодо госпіталізації і планових операцій в установах охорони здоров’я.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Також продовжить діяти заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Метро відкриється за рішенням Уряду.

Обов’язковим залишається масковий режим у громадських місцях. #Букви раніше пояснювали, що таке громадське місце і де потрібно носити маски.

Все ще заборонено: пересування групою більше двох осіб; перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків; перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації і порушувати умови самоізоляції.