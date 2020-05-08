Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.
Так, із 12 травня в Києві відкриють:
• непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі;
• салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування населення в об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці). При цьому будуть закриті для відвідування: лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату-салони і т.д.;
• літні і сезонні відкриті майданчики кафе і ресторанів з дотриманням умов безпеки;
• парки і сквери: групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних сімей – за цих умов кількість дітей не обмежується). При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено;
• невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): при дотриманні вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м і не більше 1 клієнта на 10 кв. м;
• адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувачами на 10 кв. м площі приміщення;
• автокінотеатри.
Музеї, як і інші установи культури, можуть відновлювати роботу з обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих установах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, старше 60 років).
Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники (проте після ухвалення рішення органом управління і дотримуючись протиепідемічних обмежень).
Раніше було дозволено приготування їжі і/або чайних, кавових напоїв та їх продаж у стаціонарних і пересувних МАФах закритого типу із застосуванням кур’єрської доставки і реалізації “на винос”.
При цьому низка заборон і протиепідемічних обмежень після 12 травня продовжить діяти. Так, закритими для відвідування залишаться:
• школи, дитячі садки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;
• театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв під відкритим небом), читальні зали бібліотек тощо;
• розважальні центри і розважальні зони;
• розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати і т.д.);
• спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;
• установи побутового обслуговування населення (лазні, SPA салони, кабінети масажу, тату-салони і т.п.);
• ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;
• торгово-розважальні центри і непродовольчі магазини, площею понад 300 кв. м (ТРЦ будуть відкривати під час другого етапу зняття обмежень);
• заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі, і на автозаправних станціях (дозволено працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог).
Залишається забороненою реалізація в торгових закладах, МАФах алкогольних, в тому числі слабоалкогольних, напоїв на розлив.
Також продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів. Залишаються закритими дитячі та спортивні майданчики.
Максимально обмеженою залишається:
• робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку;
• проведення капітальних ремонтів в об’єктах житлового фонду (в т.ч. нежитлових приміщень у житлових будинках);
• проведення планових заходів щодо госпіталізації і планових операцій в установах охорони здоров’я.
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Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.
Також продовжить діяти заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.
Метро відкриється за рішенням Уряду.
Обов’язковим залишається масковий режим у громадських місцях. #Букви раніше пояснювали, що таке громадське місце і де потрібно носити маски.
Все ще заборонено: пересування групою більше двох осіб; перебування в громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків; перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місця обсервації і порушувати умови самоізоляції.
- Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.
- У Києві 9 травня не будуть проводити масові заходи в зв’язку з карантинними обмеженнями.