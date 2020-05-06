Влада Іспанії дозволила громадянам виходити на вулиці з кількох причин після 48 днів суворої ізоляції. Але за перші вихідні поліція оштрафувала близько 37 тисяч осіб за порушення правил.

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

Громадянам Іспанії дозволили виходити з дому за продуктами, в аптеку, до лікаря. З 2 травня в країні дозволили займатися фізичними вправами і гуляти в парку за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Також було дозволено їхати з дому на 2 години.

Однак, за перші дні ослаблення карантину поліція виписала 36 тисяч 762 штрафи, а також заарештувала 235 громадян.

Як правило, штрафували учасників різних вуличних вечірок (botellones) за порушення норм соціального дистанціювання. У таких вечірках брали участь від 5 до 12 осіб.

В цілому, з початку загальнонаціонального карантину, 14 березня, поліція оштрафувала 806,5 тисяч іспанців, а також заарештувала понад 7 тисяч громадян.

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії зазначили, що не бачать якоїсь унікальної особливості в такій кількості штрафів в перші вихідні після послаблення. У відомстві пояснили, що іспанці і раніше порушували норми карантину у вихідні дні. Так, в країні виписували приблизно по 30 тисяч штрафів у вихідні. А на Великдень поліцейські виписали 50 тисяч штрафів.