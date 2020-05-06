Про це повідомляє місцеве видання The Local.
Громадянам Іспанії дозволили виходити з дому за продуктами, в аптеку, до лікаря. З 2 травня в країні дозволили займатися фізичними вправами і гуляти в парку за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Також було дозволено їхати з дому на 2 години.
Однак, за перші дні ослаблення карантину поліція виписала 36 тисяч 762 штрафи, а також заарештувала 235 громадян.
Як правило, штрафували учасників різних вуличних вечірок (botellones) за порушення норм соціального дистанціювання. У таких вечірках брали участь від 5 до 12 осіб.
В цілому, з початку загальнонаціонального карантину, 14 березня, поліція оштрафувала 806,5 тисяч іспанців, а також заарештувала понад 7 тисяч громадян.
У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії зазначили, що не бачать якоїсь унікальної особливості в такій кількості штрафів в перші вихідні після послаблення. У відомстві пояснили, що іспанці і раніше порушували норми карантину у вихідні дні. Так, в країні виписували приблизно по 30 тисяч штрафів у вихідні. А на Великдень поліцейські виписали 50 тисяч штрафів.
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