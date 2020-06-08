Листи він опублікував в Instagram.

Так, Джефф Безос показав лист від чоловіка на ім’я Дейв. З ньому містяться расистські висловлювання та ненормативна лексика.

“Ви ідеальний довбень. Ви, очевидно, не ідіот, інакше у вас не було б фінансового успіху, якого ви досягли. Я робив замовлення на сайті вашої компанії і побачив ваш банер щодо підтримки Black Lives Matter. Пообіцявши підтримку купці нікчемних ніг**рів , ви зруйнуєте свою компанію. Біла Америка вже сита по горло цим ніг**ським лайном. Я скасував своє замовлення, і я точно знаю, що я не буду єдиним. Дотримуйтеся і далі своєї позиції, а ми будемо спостерігати за вашими прибутками і сміятися над цим. Мої бізнес-справи з вами завершені. Пішов ти на х*й, шматок лайна”, – написав у листі Дейв.

У відповідь на цей лист Джефф Безос сказав, що він буде тільки радий позбутися такого клієнта, як Дейв.

“Після мого останнього посту у моїй поштовій скриньці було кілька огидних листів, яким я зовсім не дивуюся. Такого роду ненависть не можна ховати в тіні. Важливо виставити це на загальний огляд. Це тільки один із прикладів проблеми”, – сказав Безос.

Ще одна клієнтка Amazon написала Безосу, що їй не подобається бачити на сайті напис Black Lives Matter.

“Досить тривожно зайти на веб-сайт Amazon і побачити напис Black Lives Matter, якщо ви надаєте послуги мільйонам людей, включаючи мене і всю мою родину, для наших ділових і особистих потреб. Я за те, щоб всі висловлювали свою думку і відстоювали свої інтереси. Але те, що ваша компанія повісила на веб-сайті, дуже ображає мене, і я впевнена, що ви будете це чути і від інших – всі життя мають значення. Де б була ваша компанія сьогодні, якби не ці життя робили замовлення на вашому сайті?” – написала клієнтка на ім’я Мейсі.

Їй Безос відповів, що вона не так зрозуміла значення фрази Black Lives Matter.

“Ні, Мейсі, я не згоден з вами, що тільки чорні життя мають значення. Black Lives Matter – не означаэ, що інші життя не мають значення. Рух Black Lives Matter заявляє про расизм і непропорційний ризик, з яким чорні люди стикаються в нашій системі правоохоронних органів і правосуддя. У мене є 20-річний син. Я не хвилююся, що його можуть забити до смерті, якщо одного разу його затримають. А ось чорношкірі батьки не можуть сказати те ж саме”.

Голова Amazon підкреслив, що його підтримка руху Black Lives Matter не зміниться.

Це далеко не перші випадки, коли Безос опублікував скріншоти листів клієнтів, які незадоволені, що на першій сторінці Amazon з’явився банер Black Lives Matter.

Раніше повідомлялося, що компанія Amazon пожертвує 10 мільйонів доларів організаціям, які підтримують справедливість і рівність.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.