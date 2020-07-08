Засновник партії "5.10" Геннадій Балашов заявив, що останнім часом Володимир Зеленський поводиться досить неадекватно. Водночас люди з його близького оточення натякають, що між Главою держави і його прессекретаркою виник любовний зв'язок.

Про це Балашов заявив на своєму каналі в YouTube.

Геннадій Балашов розповів, що в урядовому кварталі поширюються чутки про те, що Юлія Мендель і Володимир Зеленський – коханці. Ще й надто, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього.

Балашов порівняв ситуацію Зеленського з ситуацією Януковича, мовляв той також, коли став президентом, сховався в Міжгір’ї та там почав жити разом з куховаркою: “А тепер маленький хлопчик (Зеленський – ред.) прийшов до президентського палацу і вдався до тих же слабкостей. Він почав користуватися тими, хто поруч з ним”.

А поруч, як зазначає Балашов, виявилася саме Мендель.

“Це, до речі, розкриває таємницю, чому Зеленський заплющує очі на грубі помилки Юлії Мендель. Він же не помічає її непрофесіоналізм: вона обзиває журналістів, вона просто буквально кидається на них, коли вони намагаються поставити запитання президенту”, – вважає він.

Балашов зазначив, що якщо Мендель дійсно завагітніла від Зеленського, то це — початок кінця для його президентської кар’єри.

“Жіноча половина України не пробачить йому цього. Всі милувалися його дружиною Оленою, яка створила з хлопчика чоловіка. І тут, пройшов рік, почалися чутки про коханку і її вагітність”, – заявив лідер партії “5.10”.

Пригадав Балашов і нещодавній скандал “слуг”, коли Корнієнко говорив, як Зеленський оцінює жінок: “Баба да, баба да … Ось ми й дізналися, хто ця баба. Виходить, що Зеленський став стурбованим після приходу до влади”.

Про свої здогади Геннадій Балашов також заявив в ефірі “4 каналу”. Назвати конкретне джерело такої інформації Балашов не захотів, а лише констатував, що “такі чутки ходять Печерськими пагорбами, а отже це правда і скоро новина стане публічною”.

“Диму без вогню не буває. Ви подивіться на поведінку Зеленського, він же неадекватний. Він їздить містами, щоб відвернути увагу. Ось навіщо він поїхав в Одесу? Це рівень президента відкривати стадіон? Чому він не веде переговори по Донбасу? Його ж через це вибрали”, – підкреслив політик.

Балашов додав, що вже невдовзі ця інформація буде “бомбою” в усіх ЗМІ.