Металочерепиця, як незмінний лідер серед покрівельних покриттів, продається в доволі широкому асортименті. Також різняться і цінники, які пропонують продавці.

Перше, що цікавить покупця, це ціна металочерепиці та як вона формується. Ніхто не хоче переплачувати, а навпаки намагається підібрати товар, показники якого повністю відповідають понесеним витратам.

Щоб вибір був зваженим та вдалим, слід розібратись, яким чином ті чи інші показники металевої черепиці впливають на її вартість. Допоможе в цьому Сітібуд, компанія, яка знається на якісній та доступній металочерепиці.

Параметри, які впливають на вартість металочерепиці

Металева черепиця дійсно варта уваги, оскільки поєднує в собі просту геометрію та структуру, водночас має вражаючі показники міцності та витривалості. Серед основних параметрів, які формують цінову категорію виробу, варто зосередити увагу на:

Товщину металу. Сталь, що застосовується у виробництві, може бути товщиною від 0,43 до 0,5 мм, а оптимально, якщо ця величина рівна 0,45 мм. Рівень цинкового захисту. Цинкова складова завжди визначає рівень захищеності дахової споруди від негативного впливу опадів, який найчастіше проявляється у вигляді появи іржі чи корозії на поверхні металевого виробу. При максимальному рівні оцинкування, що складає від 200 до 275 грамів на метр квадратний, вартість продукції буде значно вищою за ті товари, в яких цинку міститься менше за дані цифри. Тип полімерного покриття. Полімер у вигляді декоративного шару – це не тільки привабливість покрівельного матеріалу, але й додатковий його захист від зовнішніх факторів, зокрема, від ультрафіолету та механічних пошкоджень.

Яку роль відіграє маркування продукції

Ще одна зі складових, що мають деякий вплив на кінцеву вартість продукції, це маркування. Воно наноситься ще на етапі виробництва, однак не всі виробники пропонують таку опцію. На це є вагомі причини:

Дорожчання продукції через використання додаткового устаткування,

Збільшення часу на виробничий процес.

До того ж не завжди маркувальні дані дуже важливі для покупців, особливо для тих, хто бажає заощадити гроші на покупці. Безсумнівно, маркування – це ще одна зі статей витрат виробника, тому це закладено і у ціновому показнику.

Репутація виробника та гарантія, яку він надає

Виробників металочерепиці дуже багато, від великих заводів до дрібних підприємств, тому і різниться продукція за:

експлуатаційними параметрами,

гарантійними термінами,

вартістю,

терміном можливого використання.

Дорожчим буде той товар, який вироблено заводом зі світовим іменем та бездоганною репутацією. Однак це пояснюється деякими факторами, адже виробник: