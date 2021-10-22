Два основних виробники медичного кисню в Україні зупинилися на регламентний ремонт. Міністерство охорони здоров’я екстрено шукає альтернативні постачання.

Про це в інтерв’ю телеканалу “Рада” повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Два основних виробники кисню, які працюють в державі, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел постачання кисню. І ті перебої, які іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі”, – сказав він.

Кузін наголосив, що поки істотного дефіциту кисню немає. У МОЗ сподіваються, що результати перемовин будуть успішними й розв’яжуть проблему з адекватним забезпеченням киснем.

Він також додав, що при новій хвилі коронавірусу, викликаної штамом Delta, пацієнти стали набагато частіше потребувати кисню.

“І дійсно ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає просто в рази” – резюмував він.

(На відео з 6:55)