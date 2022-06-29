Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його інформацією, росіяни продовжують наступ у напрямку Вовчоярівка-Верхньокам’янка, обстрілюючи всі неокуповані населені пункти.
Під постійними потужними обстрілами і закиданий мінами й Лисичанськ. Щодня у місті виникають пожежі. Житловий масив Лисичанська значно зруйновано.
Та попри постійні обстріли до міста вдалось доставити гуманітарний вантаж.
Біля окупованого Сєвєродонецька окупанти продовжують обстрілювати мости, які ведуть до міста і які вже зруйновані.
За словами Гайдая, окупанти побоюються, що ЗСУ повернуться у Сєвєродонецьк.
“Люди в загарбленому обласному центрі вже потерпають від “рашистського режиму”: почався масовий грабіж місцевого майна”, – резюмував Гайдай.
- Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая росіяни “тотально знищують” мешканців Луганської області. В місті не припиняються обстріли цивільного населення та інфраструктури. У такий спосіб, солдати РФ намагаються прокласти собі транспортний шлях до Донецької області.
- 27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ “Ураган”. Повідомляється про щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених.