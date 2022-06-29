У Луганській області російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Лисичанська та "перерізанні" траси Лисичанськ-Бахмут.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, росіяни продовжують наступ у напрямку Вовчоярівка-Верхньокам’янка, обстрілюючи всі неокуповані населені пункти.

Під постійними потужними обстрілами і закиданий мінами й Лисичанськ. Щодня у місті виникають пожежі. Житловий масив Лисичанська значно зруйновано.

Та попри постійні обстріли до міста вдалось доставити гуманітарний вантаж.

Біля окупованого Сєвєродонецька окупанти продовжують обстрілювати мости, які ведуть до міста і які вже зруйновані.

За словами Гайдая, окупанти побоюються, що ЗСУ повернуться у Сєвєродонецьк.

“Люди в загарбленому обласному центрі вже потерпають від “рашистського режиму”: почався масовий грабіж місцевого майна”, – резюмував Гайдай.