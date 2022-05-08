Розпочалась сімдесят четверта доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Ворог не припиняє наступальну операцію на східних областях.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Метою ворога на Східній операційній зоні є встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Зберігається актуальною загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури України.

Основні зусилля ворога зосереджені на Слобожанському напрямку – ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни.

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, також ворог вів повітряну розвідку в районах Ізюма та Кам’янки.

На Донецькому напрямку також тривають наступальні дії, зокрема на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.

На Маріупольському напрямку продовжує блокувати українські підрозділи у районі заводу “Азовсталь”.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військових і цивільних об’єктах.

За попередню добу зенітно-ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили російський вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу “Орлан”, два БпЛА типу “Форпост” та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу “Орлан” було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованьованих автомобілів, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника.

Нагадаємо, вчора над Миколаївською областю Збройні Сили України збили російську крилату ракету, яка була випущена окупантами зі стратегічного бомбардувальника.