Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на дослідження результатів голосувань за прийняті закони.

За період вересня 2020р.-січня 2021р. було прийнято 86 законів (без врахування ратифікаційних документів). В середньому кнопку “за” натискали лише 84% або 206 із 247 депутатів “Слуги Народу”. Решту голосів, які не вистачало для прийняття рішень, найчастіше забезпечували депутати групи “Довіра” та фракції “Голос”. В середньому “за” натискали 66% (13 депутатів) групи “Довіра” і 65% (12 депутатів) фракції “Голос”. В результаті саме депутати цих політичних сил найактивніше допомагали монобільшості приймати закони тоді, коли власних голосів “Слуги Народу” не вистачало.

“За даними голосувань найближче до умовної коаліції зі “Слугою Народу” мали б знаходитись фракція “Голос” та група “Довіра”. Саме у цих політичних сил частіше за інших збігаються результати голосувань із монобільшістю. В середньому впродовж вересня-січня депутати “Слуги Народу”, “Голосу” та “Довіри” разом забезпечували 231 голос, що було достатньо для ухвалення законів”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В інших фракцій та груп показники підтримки рішень парламенту є нижчими. В середньому за прийняті рішення ВР голосували 62% депутатів “Європейської солідарності” та 51% позафракційних депутатів. Також кнопку “за” в середньому натискали половина депутатів ВО “Батьківщина” (50%) та групи “За майбутнє” (45%).

Загалом результати моніторингу вказують, що в цілому депутати всіх фракцій та груп ВР переважно підтримують рішення парламенту. Винятком є члени “Опозиційної платформи За життя”, які демонструють найнижчий рівень підтримки прийнятих законів. В середньому “за” голосують лише 23% депутатів ОПЗЖ. При цьому за 20 законів із 86 депутати ОПЗЖ не дали жодного голосу.