«Основи АІ»: Google у партнерстві з Мінцифрою запускає безоплатний курс про штучний інтелект

Google за підтримки Мінцифри запускає безоплатний курс про штучний інтелект "Основи AI", який навчатиме українців, як застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Курс триватиме чотири тижні: з 16 травня до 8 червня 2023 року. Мета Google – показати українцям, які можливості для посилення бізнесу створюють штучний інтелект (AI – artificial intelligence) та машинне навчання (ML – machine learning). Проєкт розповідає, як покращити бізнес чи персональний бренд за допомогою цих інструментів.

У програмі курсу – лекції та воркшопи, на яких вивчатимуть:

Що таке штучний інтелект і для чого він потрібен;

Готові рішення на основі AI, які можна застосовувати в різних сферах – від маркетингу до управління закладами;

Стратегії впровадження машинного навчання в компанії;

Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML;

Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Крім цього, учасники курсу “Основи AI” отримають індивідуальні консультації від спікерів Google та інших компаній. А за правильні відповіді у тестах одержать нагороди.

Курс “Основи AI” – один із ресурсів для навчання, доступних на платформі Google Знання. Освітній хаб пропонує різні курси, які можуть стати в пригоді людям у роботі, особистому житті чи навчанні.

Довідково. Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute.