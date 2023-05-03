«Основи АІ»: Google у партнерстві з Мінцифрою запускає безоплатний курс про штучний інтелект

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Курс триватиме чотири тижні: з 16 травня до 8 червня 2023 року. Мета Google – показати українцям, які можливості для посилення бізнесу створюють штучний інтелект (AI – artificial intelligence) та машинне навчання (ML – machine learning). Проєкт розповідає, як покращити бізнес чи персональний бренд за допомогою цих інструментів.
У програмі курсу – лекції та воркшопи, на яких вивчатимуть:
- Що таке штучний інтелект і для чого він потрібен;
- Готові рішення на основі AI, які можна застосовувати в різних сферах – від маркетингу до управління закладами;
- Стратегії впровадження машинного навчання в компанії;
- Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML;
- Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.
Крім цього, учасники курсу “Основи AI” отримають індивідуальні консультації від спікерів Google та інших компаній. А за правильні відповіді у тестах одержать нагороди.
Курс “Основи AI” – один із ресурсів для навчання, доступних на платформі Google Знання. Освітній хаб пропонує різні курси, які можуть стати в пригоді людям у роботі, особистому житті чи навчанні.
Довідково. Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute.
- Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT може допомогти скласти план харчування з урахуванням індивідуальних потреб та обмежень під час дієти.
- Компанії, що займаються створенням генеративних інструментів штучного інтелекту, як-от ChatGPT, будуть зобов’язані повідомляти, чи використовувалися будь-які захищені авторським правом матеріали для розробки цих систем.
- В Україні видали першу дитячу книгу, написану й проілюстровану у співавторстві зі штучним інтелектом. Редакторка книги формулювала запитання штучному інтелекту від імені хлопчика 5-6 років.