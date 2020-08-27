Ванна кімната є особливою територією у будь-якій оселі. Тут хочеться розслабитись, змити з себе втому дня та насолодитись хоч і коротким, але відпочинком. Облаштування ванної кімнати слід продумувати ретельно, щоб не витрачати зайві гроші на перероблення та не гаяти час. Адже можна пережити ремонт у спальні та вітальні, а без зручностей доводиться досить складно.

Про що треба подбати, готуючи дизайн?

Якщо є можливість, то краще довірити облаштування ванної професіоналам. Вони подбають і про красу, і про функціонал. На ринку з’явилось дуже багато нових та нестандартних рішень, які можуть значно покращити життя людини у побутовому значенні.

Якщо ж ви самостійно хочете все спланувати, ось декілька речей, які обов’язково мають бути у ванній кімнаті:

сушарка для рушників ;

труби, скриті у коробі;

якісна сантехніка;

містка поличка для косметики;

яскраве освітлення.

Сушарка для рушників — це musthave сучасного ремонту. Вона буде тримати ваші рушники завжди теплими та сухими, створюватиме оптимальний рівень вологи у кімнаті. Ви позбудетесь надлишкової вологості, забудете про плісняву та грибок, а прибирання стане не таким важким.

Труби краще залишити в досяжності. Замуровувати їх в стіни — погана ідея. Якщо виникне необхідність в ремонті, вам не доведеться ламати кахель та терпіти зайві фінансові витрати. Також ремонт системи займе менше часу та не зіпсує настрій.

Якісна сантехніка — ще один пункт у списку. Тут краще витратитись один раз, ніж потім витрачати гроші на ремонт протягом життя. Обираючи дорогу сантехніку, ви буквально покращуєте собі життя. Вона не тьмяніє, не виходить з ладу передчасно та є більш довговічною.

Містка поличка просто необхідна, якщо ви любите за собою доглядати. Якщо усі члени сім’ї мають свою косметику, то можна виділити кожному свою окрему зону. Також в ній можна тримати запасні рушники на випадок гостей. Можна замовити такі меблі за власним бажанням та розділити зони зберігання різних речей.

Яскраве світло теж необхідне для косметичних процедур та й взагалі для життя. Можна зробити точкове освітлення: частину ліхтарів розташувати над дзеркалом, а іншу частину — по периметру кімнати, зробити окремі вимикачі й освітлювати необхідну зону.

Підгледіти цікаві ідеї ремонту можна на спеціальних сайтах, де майстри та дизайнери дають поради стосовно облаштування. Вивчайте рішення, не поспішайте з вибором та робіть свою оселю затишною й сучасною.