Лідери Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудили ракетні атаки Росії по території України, зокрема вчорашній удар по медзакладу у Дніпрі вони назвали – "особливо кричущим актом".

Джерело: заява ОБСЄ.

“Ми засуджуємо російські ракетні обстріли України, які посилилися в останні тижні. Такі ракетні атаки є серйозними порушеннями прав людини, суперечать міжнародному гуманітарному праву і не приносять нічого, окрім смертей і руйнувань, у тому числі серед цивільного населення”, – йдеться у заяві ОБСЄ.

А також зазначається, що вчорашній ракетний удар РФ по медичному закладу у Дніпрі є “особливо кричущим актом”.

Лідери ОБСЄ у своїй заяві рішуче засудили “це безглузде насильство, вчинене проти цивільного населення”, яке продовжує платити жахливу ціну у цій війні.

“Ми знову закликаємо Російську Федерацію негайно припинити атаки, припинити порушувати міжнародне право і дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ. Ми продовжуємо підтримувати Україну і її народ”, – наголосили у своїй заяві лідери ОБСЄ.

Нагадаємо, що у ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Зокрема вранці 26 травня російські загарбники завдали удару по медзакладу Дніпра. Внаслідок ворожих атак по Дніпру загинуло 2 осіб, загалом постраждало – 32 людей, 13 з них – досі в лікарні. П’ятеро осіб – у важкому стані.

За даними ДСНС, станом ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків.