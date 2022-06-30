Послуга лазерного видалення волосся з'явилася на світовому косметологічному ринку відносно недавно. І вже завоювала велику популярність у людей, які прагнуть виглядати красиво та доглянуто.

Спеціалізована мережа студій EpiLaser в Україні надає найсучасніші види гібридної лазерної епіляції – ELOS та 3D. Докладніше можна дізнатися на сайті https://epilaser.com.ua/.

Про ЕЛОС технологію

Вона є симбіозом електричної та оптичної енергії. В результаті одночасного впливу радіохвиль та світлових імпульсів, волосяний корінь і дрібні судини, що проходять через нього, спочатку нагріваються, а потім руйнуються. Це сприяє зниженню потужності пристрою для більш делікатного та точного усунення волосистості.

Про 3Д технологію

Її особливість полягає у поєднанні Олександритового, Діодного та Неодимового апарату в одному. Об’єднання трьох видів хвиль (1064, 808 і 755 нм) в одному оптичному промені дозволяє проникати в глибокі шари волосяної фолікули і миттєво усувати її.

Протипоказання

Серед основних обмежень виділяють:

онкологія;

епілепсія;

діабет;

вагітність;

захворювання серця та крові;

алергія на ультрафіолет;

шкірні хвороби.

Особливості лазерної епіляції в EpiLaser

Безпека та комфорт . Всі косметологи мають великий досвід та медичну освіту. Вони завжди проводять консультацію, уточнюють про наявність протипоказань та про особливості клієнта. Це допомагає правильно настроїти апаратуру. Після цього видаються захисні окуляри, очищається шкіра, наноситься гель і проводиться епіляція лазером. Вбудована система охолодження в контактній маніпулі із сапфіровими лінзами, забезпечує комфорт під час процедури.

. Всі косметологи мають великий досвід та медичну освіту. Вони завжди проводять консультацію, уточнюють про наявність протипоказань та про особливості клієнта. Це допомагає правильно настроїти апаратуру. Після цього видаються захисні окуляри, очищається шкіра, наноситься гель і проводиться епіляція лазером. Вбудована система охолодження в контактній маніпулі із сапфіровими лінзами, забезпечує комфорт під час процедури. Видалення будь-якого кольору волосся . Завдяки гібридності, ЕЛОС і 3D лазерна епіляція відрізняється своєю можливістю працювати зі світлим та темним волоссям. Попри це, брюнеткам знадобиться відвідати салон 6-9 разів, а блондинкам – 10-12 разів.

. Завдяки гібридності, ЕЛОС і 3D лазерна епіляція відрізняється своєю можливістю працювати зі світлим та темним волоссям. Попри це, брюнеткам знадобиться відвідати салон 6-9 разів, а блондинкам – 10-12 разів. Висока швидкість . Збільшена контактна пляма та режим Ін-Моушен в обладнанні, дозволяє провести епіляцію дуже швидко. На обробку зони ніг потрібно до 40 хвилин, а на бікіні – до 20 хвилин.

. Збільшена контактна пляма та режим Ін-Моушен в обладнанні, дозволяє провести епіляцію дуже швидко. На обробку зони ніг потрібно до 40 хвилин, а на бікіні – до 20 хвилин. В будь-яку пору року. Ніяких травм, опіків та подразнення. У сучасних апаратах передбачена функція, яка дозволяє безпечно проводити процедуру навіть улітку. Єдине обмеження це дуже свіжа засмага (5 днів до та після сеансу).

Завдяки цим перевагам епіляція в ЕпіЛазер відрізняється високим ступенем ефективності та безпеки. Кількість сеансів залежить від індивідуальних особливостей організму людини та конкретної зони. Наприклад, для гормонозалежної області обличчя потрібно більше відвідувань салону, а для пахв менше.

Мережа EpiLaser гарантує якість послуг та її відповідність усім стандартам. Це підтверджують позитивні відгуки від клієнтів. Щоб переконатися в цьому, необхідно записатись на лазерну епіляцію, зателефонувавши або залишивши заявку на вебсайті epilaser.com.ua.