У наш час будь-яке промислове підприємство, логістичний комплекс, ремонтна майстерня або великий склад, де працюють з важкими або великогабаритними вантажами, оснащується підіймально-транспортним обладнанням. Випускається багато різновидів і модифікацій такої техніки, завдяки чому для кожного конкретного випадку можна обрати найвигідніші та найефективніші варіанти.

Про це повідомляє пресслужба КЗПТО.

Як показує практика, найбільш потрібні в цехах і майстернях, на відкритих і закритих робочих майданчиках підвісні й опорні кран-балки, котрі є спрощеним різновидом мостових кранів класичного типу. Це цілком зрозуміло. Адже ціна кран-балок невисока (якщо порівнювати з будь-якими іншими видами кранової техніки, здатними виконувати такі ж роботи), а процес їх монтажу, обслуговування та управління – досить простий, вартість експлуатаційних витрат – теж мінімальна.

У порівнянні з опорними моделями, котрі мають аналогічні параметри й комплектацію, підвісні кран-балки, як правило, обходяться дешевше. Кранові шляхи, по яких переміщається міст кран-балки підвісної, кріпляться зазвичай безпосередньо до стін або стелі споруди, де вона розміщується. А ось для кріплення кранових шляхів опорних аналогів необхідно зводити спеціальні опори (металеві або залізобетонні), що, звичайно ж, ускладнює їх монтаж та збільшує ціну кран-балки в цілому.

Варто також враховувати, що опори захаращують робочий майданчик, погіршують його огляд і створюють зони, які фахівці зазвичай називають мертвими через їх недоступність для проведення робіт і складування виробів. Однак, завдяки наявності опор, кран в цілому стає більш надійним, стійким і здатним витримувати більші навантаження.

Саме тому фахівці рекомендують вибирати опорну кран-балку, якщо треба працювати з важчими вантажами (понад 5 тонн). Залежно від тяжкості вантажів, а також інтенсивності вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт вибирається тип приводу (електричний або ручний) і модель вантажопіднімального пристрою (електротельфер або ручний таль). Підвісні кран-балки зазвичай розраховані на роботу з вантажами масою 0,5-5 тонн.

При цьому треба враховувати, що підвісні моделі в силу їх конструктивних особливостей можна розміщувати тільки в будівлях, в той час як їх опорні аналоги можна використовувати як на закритих, так і на відкритих майданчиках. До того ж кран-балки опорні можна досить легко демонтувати і встановити в будь-якому іншому місці, що особливо актуально при їх використанні на орендованих площах або в разі зміни виробничих процесів.

Київський завод підіймально-транспортного обладнання пропонує недорого купити кран-балки підвісні або опорні, які вигідно відрізняються від аналогічних виробів українських і закордонних виробників своєю комплектацією, а саме – вузлами і компонентами від провідних світових виробників, зокрема:

електричні талі, балки кінцеві, мотор-редуктори — PodemCrane (Болгарія);

мотор-редуктори — SEW-Eurodrive (Німеччина);

електрообладнання — Schneider Electric (Франція).

Наявність таких високоякісних механізмів, пристроїв та інших комплектуючих гарантують тривалу безперебійну та безпечну роботу кран-балок КЗПТО, ціна яких цілком доступна. Київський завод ПТО готовий забезпечити повний комплекс послуг: від проектування вантажопідйомного крана до його доставки на місце експлуатації, проведення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, а також подальше сервісне технічне обслуговування.

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