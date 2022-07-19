Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні. Після ухвалення закону полякам дозволятиметься перебувати на теренах нашої країни півтора року.

Про це повідомили на сайті ВР.

Громадяни Польщі протягом 18 місяців зможуть користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України. Уряд ухвалив таке рішення на відповідь польского закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території”.

Права передбачають “отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства”. Поляки отримають права на рівні з українцями щодо:

працевлаштування в Україні;

здійснення господарської діяльності;

навчання в українських освітніх закладах;

медичного обслуговування на території України.

Проєкт закону підтримав 321 депутат. Також громадяни Польщі матимуть право на окремі соціальні виплати. Зазначимо, що законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу вніс президент Володимир Зеленський.