Про це повідомили на сайті ВР.
Громадяни Польщі протягом 18 місяців зможуть користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України. Уряд ухвалив таке рішення на відповідь польского закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території”.
Права передбачають “отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства”. Поляки отримають права на рівні з українцями щодо:
- працевлаштування в Україні;
- здійснення господарської діяльності;
- навчання в українських освітніх закладах;
- медичного обслуговування на території України.
Проєкт закону підтримав 321 депутат. Також громадяни Польщі матимуть право на окремі соціальні виплати. Зазначимо, що законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу вніс президент Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, у Польщі українців, які працюють дистанційно, звільнили від податків на користь цієї країни. Замість цього вони зможуть їх сплачувати в Україну.
- 30 червня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон від 8 червня 2022 року про внесення змін до Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України” та деяких інших законів.
- У травні 2022 року серед держав-членів ЄС, Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які вимушено покинули Україну через повномасштабне вторгнення російських військ. За Польщею слідує Румунія та Болгарія.