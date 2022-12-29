Агента окупантів, який збирав дані про підрозділи Сил оборони в Донецькій області, ув‘язнили на 10 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

Йому призначено покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

Зазначається, що за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська.

Крім того, передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.