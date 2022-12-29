Про це повідомила пресслужба СБУ.
Співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.
Йому призначено покарання у вигляді 10 років ув’язнення.
За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.
Зазначається, що за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська.
Крім того, передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.
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