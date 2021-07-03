Ряд іноземних засобів масової інформації написали про скандал, який розгорівся через те, що курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка марширували на тренуванні до військового параду з нагоди Дня Незалежності у туфлях на підборах.

Про це повідомляють #Букви.

1 липня Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності. На знімках можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанах, на ногах — черевики на підборах.

Після цього у мережі почалося жваве обговорення доречності використання підборів. Користувачі були обурені тим, що для жінок-військових зручне і практичне взуття замінили на підбори.

У п’ятницю у залі засідань Верховної Ради міністру оборони України Андрію Тарану вручили туфлі на підборах.

Крім того, на початку пленарного засідання спільну заяву від кількох фракцій з приводу тренувань курсанток озвучила віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона закликала провести службове розслідування та “доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення; відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це”.

Іноземні ЗМІ також звернули увагу на цей скандал. Ось що вони написали:

Британська газета The Guardian зазначила, що вибір взуття на підборах викликав потік критики і привів до звинувачень в сексуалізації жінок-солдатів.

Видання також процитувало Віталія Портнікова, який заявив: “Історія з парадом на підборах – справжня ганьба”, і додав, що у деяких українських чиновників “середньовічний” склад розуму.

Європейський інформаційний телеканал Euronews написав, що Міністерство оборони України викликало обурення після того, як опублікувало фотографії жінок-солдатів на високих підборах, які проводять репетицію перед майбутнім військовим парадом.

Французький телеканал BFM TV зробив акцент на тому, що в Україні хочуть провести розслідування щодо взуття курсанток.

Крім того, британське інтернет-видання The Independent назвало інцидент “приниженням жінок”.