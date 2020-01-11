У суботу, 11 січня, на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва пограбували українську співачку MARUV (Анну Корсун).

Про це сама співачка повідомила в своєму Instagram.

Сумку з документами і подарунками викрали з автомобіля MARUV.

“Щойно у мене з авто вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками, загалом з усім барахлом. Якщо ви були в цей час в районі Богдана Хмельницького, 42 в Києві і бачили, що хтось біжить із чорною сумкою під крокодила, будь ласка, напишіть мені… Там були мої документи всі”, – розповіла вона своїм фолловерам.

Залишилася без документів і грошей: співачку MARUV знову пограбували 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OZNCiyBPYj — Букви (@Bykvu) January 11, 2020

Співачка також оприлюднила фото викраденої сумки.

У столичній поліції вже відреагували на цей інцидент і розшукують зловмисників.

Повідомлення про злочин надійшло близько 17:00. На місце події вирушила слідчо-оперативна група районного управління поліції і оперативники.

“Сьогодні в поліцію Шевченківського району надійшло повідомлення близько 17:00 про те, що в іномарці розбили скло: викрали сумку з грошима і коштовностями… З’ясувалося, що автомобілем користується відома співачка. Слідчі опитали заявницю та прийняли заяву про кримінальне правопорушення. Крім того, співробітники карного розшуку вилучають записи з камер відеоспостереження поруч із місцем скоєння злочину”, – відзначили в прес-службі.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити причетних до скоєння злочину.