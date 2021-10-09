У Національному центрі даних щодо кількості снігу та льоду (NSIDC) повідомили, що останні 6 місяців в Антарктиді виявилися найхолоднішими за всю історію спостережень.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У період “полярної темноти”, з квітня по вересень, середня температура складала -60,9 градуса за Цельсієм. Загалом, на континенті зима 2021 року була однією з найхолодніших за всю історію спостережень.

“Температура в червні, липні та серпні (зима) була на 3,4 градуса нижча, аніж середня в період з 1981 по 2010 рік й складала мінус 62,9 градуса… Це друга найхолодніша зима за весь період спостережень… Найхолодніша була у 2004 році”, – сказано у звіті.

Even in a warming world (climate change), there are areas of below average temperatures and record cold. However, record highs will increasingly outpace the cold. Here is an example of the large day-to-day temperature changes (weather) around the world: https://t.co/6VXvqV9a5T — Zack Labe (@ZLabe) February 10, 2021

Ймовірно, зниження температури спровокували два сезони вітрів, які обмежили доступ теплого повітря до континенту.

Навіть в теплі місяці (листопад – лютий) на Південному полюсі “ніколи не буває тепла”. При цьому, дослідники звернули увагу на те, що один холодний сезон не означає, що процес швидкого потепління припинився.

Вони пояснили, що важливо розрізняти поняття “погоди” та “клімату”. Погода – це те, що відбувається протягом короткого проміжку часу (від кількох днів до кількох місяців), а клімат – те, що відбувається протягом кількох років, десятиріч і так далі. Тенденція кліматичних змін вказує на те, що з 1950-х років почалося різке похолодання, але все ж кліматичні зміни приносять набагато більше тепла, ніж холоду.

Зокрема, лютий минулого року був одним з найтепліших місяців на континенті за всю історію спостережень. Це особливо негативно вплинуло на пінгвінів, які “шукали будь-який шматок льоду чи снігу, де можна було б прилягти”.

Через екстремальний холод біля Південного полюса кількість льоду стала більшою.

Antarctic sea ice extent has been above average for the past several months, culminating in late August when extent was the 5th highest in the satellite record. Since peaking on September 1, sea ice extent has declined steeply. Read more: https://t.co/nS5v9r4wh0 pic.twitter.com/p3OaxfRmve — National Snow and Ice Data Center (@NSIDC) October 6, 2021

При цьому, на Північному полюсі зворотна ситуація. У середньому, протяжність морського люду в Антарктиді у вересні складала 4,92 мільйона квадратних кілометрів. Це найнижчий показник за 43 роки спостережень.

Wait for it… The Greenland Sea ice extent has been at record low values for a staggering 52 days so far this year. An extraordinary lack of sea ice, all part of a downward trend. pic.twitter.com/YWvonk3pIH — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 3, 2021