Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У період “полярної темноти”, з квітня по вересень, середня температура складала -60,9 градуса за Цельсієм. Загалом, на континенті зима 2021 року була однією з найхолодніших за всю історію спостережень.

“Температура в червні, липні та серпні (зима) була на 3,4 градуса нижча, аніж середня в період з 1981 по 2010 рік й складала мінус 62,9 градуса… Це друга найхолодніша зима за весь період спостережень… Найхолодніша була у 2004 році”, – сказано у звіті.

Ймовірно, зниження температури спровокували два сезони вітрів, які обмежили доступ теплого повітря до континенту.

Навіть в теплі місяці (листопад – лютий) на Південному полюсі “ніколи не буває тепла”. При цьому, дослідники звернули увагу на те, що один холодний сезон не означає, що процес швидкого потепління припинився.

Вони пояснили, що важливо розрізняти поняття “погоди” та “клімату”. Погода – це те, що відбувається протягом короткого проміжку часу (від кількох днів до кількох місяців), а клімат – те, що відбувається протягом кількох років, десятиріч і так далі. Тенденція кліматичних змін вказує на те, що з 1950-х років почалося різке похолодання, але все ж кліматичні зміни приносять набагато більше тепла, ніж холоду.

Зокрема, лютий минулого року був одним з найтепліших місяців на континенті за всю історію спостережень. Це особливо негативно вплинуло на пінгвінів, які “шукали будь-який шматок льоду чи снігу, де можна було б прилягти”.

Через екстремальний холод біля Південного полюса кількість льоду стала більшою.

При цьому, на Північному полюсі зворотна ситуація. У середньому, протяжність морського люду в Антарктиді у вересні складала 4,92 мільйона квадратних кілометрів. Це найнижчий показник за 43 роки спостережень.

  • Раніше сповіщалось, що за останні 50 років середня температура в Антарктиді зросла на + 3⁰С. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида “зеленіє”, деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо.
  • На Південному полюсі зафіксували найхолоднішу зиму за всю історію спостережень.