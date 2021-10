Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У період “полярної темноти”, з квітня по вересень, середня температура складала -60,9 градуса за Цельсієм. Загалом, на континенті зима 2021 року була однією з найхолодніших за всю історію спостережень.

“Температура в червні, липні та серпні (зима) була на 3,4 градуса нижча, аніж середня в період з 1981 по 2010 рік й складала мінус 62,9 градуса… Це друга найхолодніша зима за весь період спостережень… Найхолодніша була у 2004 році”, – сказано у звіті.

Even in a warming world (climate change), there are areas of below average temperatures and record cold.

However, record highs will increasingly outpace the cold.

Here is an example of the large day-to-day temperature changes (weather) around the world: https://t.co/6VXvqV9a5T

— Zack Labe (@ZLabe) February 10, 2021