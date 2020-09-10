"Кіновернісаж просто неба" добігає кінця — протягом 7 тижнів під пам’ятником Шевченку збираються любителі українського кіно, і щодня — аншлаги.

Програма показів:

10 вересня — “Аероград”, реж. Олександр Довженко, 1935.

На честь дня народження великого українського режисера Олександра Довженка покажемо його звуковий фантастичний фільм про побудову вигаданого ним міста Аероград.

Дякуємо за надану копію стрічки Національному центру Олександра Довженка.

11 вересня — документальний день у “Кіновернісажі просто неба”.

“Заповідник Асканія”, реж. Андрій Литвиненко, 2019.

“Рутенія. Повернення Коду Нації”, реж. Антоніна Готфрід, 2020.

12 вересня — “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, реж. Олег Маламуж, 2018.

13 вересня — “Мудаки. Арабески” (кіноальманах), 2011.

Альманах короткого метру, де представили свої роботи знані нині режисери Мирослав Слабошпицький, Володимир Тихий, Жанна Максименко-Довгич, Віра Яковенко тощо.

“TERA”, реж. Нікон Романченко, 2018.

14 вересня — “DZIDZIO Перший Раз”, реж. Михайло Хома, Тарас Дронь, 2018.

Фільм на “Кіновернісажі” представить сам виконавець головної ролі та співрежисер — DZIDZIO (Михайло Хома). Не впустіть нагоду поспілкуватись із популярним виконавцем.

Благодійний показ із субтитрами для нечуючих і слабочуючих глядачів.

15 вересня — “Східняк”, реж. Енді Іва (Андрій Іванюк), 2019.

Завершимо програму показів українського кіно найновішим фільмом “Східняк” Енді Іви з Богданом Бенюком у головній ролі.

Стрічка з 20 серпня доступна у прокаті.

Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Початок щодня о 20:00.

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

За сприяння Департаменту культури КМДА та Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві.