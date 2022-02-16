Хакерська атака на банківські установи та державні сайти України, яку здійснили 15 лютого, стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривають і 16 лютого.

Про це повідомили під час пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.

За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вчора залучили всі органи, які відповідають за кібербезпеку для протистояння хакерським атакам та ліквідації їхніх наслідків. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію найближчим часом.

Міністр додав, що атака готувалася заздалегідь, та її вартість становить мільйони доларів. Метою такого інструмента гібридної війни є спроба посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію всередині держави. Станом на сьогодні в Україні тривають DDoS-атаки, але фахівці вживають усіх заходів, аби їх ліквідувати.

“Наразі ситуація контрольована. Атака продовжується. Середні показники потужності атаки досягають десятків гігабіт на секунду. Ми фіксуємо комбінацію методів, тобто цілу низку технологій атак на ресурси, що свідчить про координацію дій нападників, про залучення великого обсягу ресурсів, але ми впораємося”, – додав заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

У Держспецзв’язку зазначили, вчорашня кібератака й та, що була здійснена на держсайти 14-15 січня, відрізняються. Технологічно вони різні, проте схожі за масштабом та рівнем підготовки. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наводив дані, які дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.