Про це повідомили під час пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.
За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вчора залучили всі органи, які відповідають за кібербезпеку для протистояння хакерським атакам та ліквідації їхніх наслідків. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію найближчим часом.
Міністр додав, що атака готувалася заздалегідь, та її вартість становить мільйони доларів. Метою такого інструмента гібридної війни є спроба посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію всередині держави. Станом на сьогодні в Україні тривають DDoS-атаки, але фахівці вживають усіх заходів, аби їх ліквідувати.
“Наразі ситуація контрольована. Атака продовжується. Середні показники потужності атаки досягають десятків гігабіт на секунду. Ми фіксуємо комбінацію методів, тобто цілу низку технологій атак на ресурси, що свідчить про координацію дій нападників, про залучення великого обсягу ресурсів, але ми впораємося”, – додав заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.
У Держспецзв’язку зазначили, вчорашня кібератака й та, що була здійснена на держсайти 14-15 січня, відрізняються. Технологічно вони різні, проте схожі за масштабом та рівнем підготовки. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наводив дані, які дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.
- Нагадаємо, з 15 лютого користувачі скаржилися на перебої у роботі “Приват-24” та “Ощадбанку”. Також недоступні сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Доступ до онлайн-сервісу державного банку “ПриватБанк” відновлено.
- У Службі безпеки України вбачають слід іноземних спецслужб у кібернападі на урядові установи та державні банки, який розпочався ввечері 15 лютого. Початковий вектор, звідти фіксується перевантаження трафіку — Росія та Китай.
- Міністерство оборони України додало, що хакери методом DDoS-атак знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту, але над цим працюють фахівці та партнери із США.
- Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) закликала українців повідомляти про підозрілі явища в ґаджетах або в Інтернеті. Якщо користувач помітить щось схоже, то радять звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.
- Також Міністр внутрішніх справ України Денис Монастрирський розповів, звідки надходить більшість повідомлень про неправдиві мінування українських шкіл, торгових центрів та інших об’єктів.
- Служба безпеки України (СБУ) зі січень 2022 року припинила й нейтралізувала 121 кібератаку. Вони були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади.