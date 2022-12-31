російсько-українська війна
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30 грудня

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19:55 Росіяни викрали 30 мерів українських міст, з них 7 — зникли безвісти
19:22 Лікарня в окупованому Біловодську переповнена пораненими росіянами — Генштаб
18:27 Майже 700 годин «тривоги»: в КМВА підрахували загальну тривалість повітряних атак
17:59 Закликав жертвувати кошти на російську армію: жителя Харкова ув’язнили на 5 років
17:41 У Чорному морі дислокується російський корабель з 8 «Калібрами» — ВМС
16:58 На сьогодні основними проблемами в енергосистемі залишається дефіцит виробництва електроенергії – Міненергетики
16:38 Росія запускає вже менше ракет за раз й збільшує інтервали між атаками – ГУР
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15:45 Гравці Прем’єр-ліги, на згадку про Пеле, під час матчу будуть з чорними пов’язками на руці
15:12 Понад 3000 українських воїнів перебувають у російському полоні, ще 15 000 вважаються зниклими безвісти
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14:26 Через невдачі в Україні Путін все більше ізолюється від російських еліт – The Washington Post
14:07 Британська клініка помилково розіслала пацієнтам повідомлення з діагнозом «рак легенів» замість привітання з Різдвом
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12:16 Під час вчорашньої ракетної атаки РФ було знищено 58 із 70 крилатих ракет
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Останній день 2022 року буде без опадів: прогноз погоди на 31 грудня

За даними синоптиків у суботу, 31 грудня, в Україні без опадів.

Субота, 31 грудня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні обійдеться без опадів.

У більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці туман. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у більшості областей коливатиметься від +3 до +8 градусів, а на захожі, півдні Одещини та у Криму – від +6 до +11. Найпрохолодніше у Карпатах – лише близько 0 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+6 градусів.

Фото: Фото: facebook.com/UkrHMC/

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