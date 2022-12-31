Останній день 2022 року буде без опадів: прогноз погоди на 31 грудня

За даними синоптиків у суботу, 31 грудня, в Україні без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні обійдеться без опадів.

У більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці туман. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у більшості областей коливатиметься від +3 до +8 градусів, а на захожі, півдні Одещини та у Криму – від +6 до +11. Найпрохолодніше у Карпатах – лише близько 0 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+6 градусів.