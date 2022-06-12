12 червня у столиці України відбулася акція "Останній день росії". До посольства РФ прийшли як українські активісти, так і російські громадяни, котрі висловлюють підтримку Україні, а також політичні мігранти.

#Букви підготували світлини з події для своїх читачів.

Організатор акції: Громадська Організація “Агенція Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод”.

Учасники акції поставили під парканом посольства жалобний вінок та повісили на банер з написом: “Последний день России”.

“Розпочавши криваву війну проти України, росія сама протиставила себе усьому живому. Життя завжди прагне до світла та щастя. А мертве, навпаки, завжди приносить із собою горе та біль. Росія за часи правління путіна практично померла… І зараз намагається поширити тлін свого трупного розкладання на чужу їй по самій суті квітучу українську землю”, – зазначили у дописі на Facebook організатори.

Вони також зауважили, що про путінську РФ немає чого сказати гарного. Натомість нічого не сказати не дозволяє справедлива лють українського народу.

Один росіянин у вишиванці на знак протесту проти агресії своєї країни спалив власний паспорт.

На завершення акції, протестувальники висловили сподівання, що наступного року РФ розпадеться, такої країни з режимом правління Путіна вже не існуватиме.