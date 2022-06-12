#Букви підготували світлини з події для своїх читачів.
Організатор акції: Громадська Організація “Агенція Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод”.
Учасники акції поставили під парканом посольства жалобний вінок та повісили на банер з написом: “Последний день России”.
“Розпочавши криваву війну проти України, росія сама протиставила себе усьому живому. Життя завжди прагне до світла та щастя. А мертве, навпаки, завжди приносить із собою горе та біль. Росія за часи правління путіна практично померла… І зараз намагається поширити тлін свого трупного розкладання на чужу їй по самій суті квітучу українську землю”, – зазначили у дописі на Facebook організатори.
Вони також зауважили, що про путінську РФ немає чого сказати гарного. Натомість нічого не сказати не дозволяє справедлива лють українського народу.
Один росіянин у вишиванці на знак протесту проти агресії своєї країни спалив власний паспорт.
На завершення акції, протестувальники висловили сподівання, що наступного року РФ розпадеться, такої країни з режимом правління Путіна вже не існуватиме.
- Нагадаємо, у 30 країнах світу відбувається Всесвітня акція вільних росіян, названа “Днем незалежності від путінізму”. Мітинги вже відбулися в Австралії та Новій Зеландії.
- У 2020 році, попри війну вже нині не існуюча партія “Опозиційна платформа- За життя” привітала росіян з днем Росії.
- Президент США Джозеф Байден назвав метою російського вторгнення — знищення незалежної української культури. Він зазначив, що неприпустимо не підтримувати Україну.
- #Букви поспілкувалися з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України НАН України, дослідником історії радянської України 1917-1939 рр. Геннадієм Єфіменком про формування української нації та спотворення нашого минулого у російській риториці.