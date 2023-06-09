Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України

Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Як зазначає ДІЯРУ, на ухвалення такого рішення вплинули такі фактори:

підрив російськими окупантами Каховської ГЕС;

періодичний обстріл російськими військами промислового майданчика ВП “Запорізька АЕС” та прилеглих територій, що призводить до пошкодження повітряних ліній зв’язку між ЗАЕС та енергосистемою України;

з 17 травня припинення передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, яка виконує роль раннього оповіщення;

в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС та частини Запорізької й Херсонської областей, спостерігається деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами.

Це обмеження діятиме до усунення порушень. Експлуатацію інших енергоблоків обмежено розпорядженнями від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.