У четвер, 31 грудня, бойовики вкотре попри оголошення перемир'я обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

У штабі інформують, що режим “тиші” зберігався вздовж майже всієї лінії розмежування, проте обстріли все ж були.

“Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.