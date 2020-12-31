Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
У штабі інформують, що режим “тиші” зберігався вздовж майже всієї лінії розмежування, проте обстріли все ж були.
“Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
- У липні на Донбасі оголосили чергове перемир’я. Режим повного та всеосяжного припинення вогню почав діяти 27 липня. Умови перемир’я викликали обурення громадян і акції протесту, а перші порушення (до того ж чисельні) зафіксували у день його проголошення.
- Весь цей час обстріли бойовиками позицій ЗСУ не припинилися, але скоротилися. Скоротилися й втрати серед українських військових. Утім, розвідка повідомляє про проведення бойовиками навчань та інші зусилля з нарощування військової сили під час перемир’я. До того ж президент РФ Володимир Путін публічно заявив, що Росія збільшуватиме підтримку окупованих територій Донбасу.